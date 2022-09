Le PSG prépare un gros coup en janvier pour Manuel Ugarte (INFO Média Foot)

Révélée par Média Foot, la piste Manuel Ugarte est toujours active au PSG. Selon nos sources, Luis Campos souhaite verrouiller sa venue dès janvier. Mais attention à l’Atletico de Madrid…

Le 28 juillet, Média Foot révélait en exclusivité mondiale l’intérêt du PSG pour Manuel Ugarte. Une info confirmée par plusieurs confrères dans les jours qui ont suivi : Luis Campos adore le profil et le veut pour 2023. Un dossier placé en haute priorité sur sa liste de course. Au point de voir Paris se mettre en ordre de marche dès janvier ? Oui, c’est au programme…

Au vu de ses dernières performances et de l’intérêt qu’il suscite ailleurs, la direction du Sporting prévoit d’augmenter le salaire de Manuel Ugarte !

Paris va bouger

Selon nos sources, le PSG veut bouger rapidement pour Manuel Ugarte. Notamment parce que la liste des clubs intéressés par le milieu de terrain du Sporting Lisbonne s’allonge… Face à Paris, il y a la concurrence de l’Atletico de Madrid, vraiment très forte. Avant de rejoindre un très grand d’Europe, Ugarte verrait l’opportunité de rejoindre les Colchoneros comme une belle étape de carrière. D’autant plus avec le coach Simeone pour le faire monter en puissance. Mais Paris veut éviter ce duel. Pour cela, une offre pourrait partir dans les semaines à venir. Objectif : trouver un accord avec le Sporting pour le transfert de Manuel Ugarte, quitte à envisager un prêt à l’hiver pour lui permettre de terminer la saison à Lisbonne.

L’exemple Vitinha

Pour Manuel Ugarte, le PSG voit les choses en grand. Après avoir dépensé un peu plus de 40 millions d’euros pour Vitinha (FC Porto), c’est un montant approchant qui pourrait être soumis au Sporting. Géré par Jorge Mendes, Ugartepeut clairement être un dossier à l’avantage du PSG, qui entretien une super relation avec l’agent portugais. Vitinha et Renato Sanches sont ses joueurs. De plus, l’exemple Vitinha est clairement probant pour donner envie à Ugarte de venir. Le Portugais est comme un poisson dans l’eau aux côtés de Verratti. Il manque un dernier milieu de terrain pour compléter ce milieu à trois. Manuel Ugarte, dans un registre plus physique mais tout aussi intelligent dans le jeu et ses placements, serait parfait pour Christophe Galtier.