Rashford, Bernardo Silva, Skriniar… Tous ces joueurs que Mbappé voulaient au PSG

L’été dernier, Kylian Mbappé fondait de grands espoirs sur le recrutement du PSG pour avoir une équipe encore plus compétitive. Malheureusement, toutes ses demandes n’ont pu aboutir. Creusant un peu plus le fossé entre le joueur et le club parisien.

Alors que son chemin vers le Real Madrid semblait tout tracé à la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le PSG pour le plus grand bonheur des supporters. Mais le Français, qui a souvent l’habitude de prendre son destin entre les mains depuis le début de sa carrière, comptait sur les dirigeants pour répondre à ses attentes. Dans son rôle de leader au PSG, Kylian Mbappé en attendait davantage cet été concernant le mercato parisien. Déçu et trahi, il n’a plus confiance en ses dirigeants et aurait déjà annoncé en privé qu’il souhaitait quitter le club.

Des promesses pas tenues

Attaquant indispensable du côté du PSG, Kylian Mbappé espérait que l’on réponde à ses demandes en choisissant de rester au club. Cet été, il attendait la venue de grosses recrues pour venir l’épauler en attaque, à l’image de Robert Lewandowski qui était un temps dans le viseur. Pas forcément à l’aise avec son positionnement sur le terrain, le Français se plaignait régulièrement depuis le début de la saison et avait du mal à donner sa confiance en son président Nasser Al-Khelaïfi notamment, avec qui les relations se sont dégradées dernièrement.

Un mercato décevant

Pour mener à bien ses opérations de recrutement, le PSG a misé sur Luis Campos, réputé pour être l’un des meilleurs experts du marché des transferts dans le milieu du football. Le nouveau conseiller du club a eu tout de même bien du mal à mettre la main sur les cibles qu’il visait. Pour renforcer l’effectif, il comptait notamment sur des joueurs que Kylian Mbappé avait envie de voir débarquer, à l’image de Marcus Rashford pour l’épauler en attaque. Si le dossier de l’Anglais n’a jamais vraiment été ouvert, le champion du monde 2018 a cru le temps d’un instant que l’arrivée de son ami Bernardo Silva allait le rassurer. Mais le PSG a souvent connu des échecs cet été, avec le dossier Milan Skriniar très difficile à boucler également. Même s’il rattrape le coup, le club aura sûrement trop traîné…