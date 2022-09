PSG : A peine prolongé, un gros cas de conscience se pose déjà autour de Mbappé…

S’il a accepté de prolonger l’été dernier, à la surprise générale, Kylian Mbappé fait déjà l’objet d’interrogation. Le PSG a deux options : le vendre à prix d’or en 2023 ou allonger son bail jusqu’en 2025.

Alors qu’il avait l’occasion de rejoindre le Real Madrid pour la saison 2022-2023, réalisant ainsi un de ses plus grands rêves, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger au PSG jusqu’en 2025, encaissant ainsi une énorme somme en guise de remerciement. Véritable star parisienne depuis son arrivée en 2017, Mbappé a explosé à Paris. Mais son départ semble inévitable même si les dirigeants parisiens feront tout pour le retarder au maximum. Alors qu’il a planté un couteau dans le dos du Real Madrid, Kylian Mbappé joue un vrai rôle de leader au sein du PSG et il a toutes les cartes en main pour décider de son avenir.

Une future séparation inévitable avec Mbappé

Le feuilleton de la fin de saison 2021-2022 n’a pas fini de faire parler. L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet très chaud en France et en Europe et s’il a prolongé à Paris à la surprise générale, un départ semble inévitable. Mais comment le PSG doit agir pour se séparer de sa star ? En raison du statut qu’il gagne chaque année à Paris, Mbappé est sûrement l’un des joueurs les plus chers de l’histoire du football à l’heure actuelle. Le Français connaît parfaitement les enjeux sportifs que le PSG lui a promis pour qu’il reste dans le club de la capitale. Pour le moment, les choses se passent plutôt bien puisque le PSG réalise un début de saison exceptionnel.

Un contrat surprise…

Alors que Kylian Mbappé a prolongé avec le PSG jusqu’en 2025, la réalité serait un peu différente. En effet, le Français disposerait d’un contrat jusqu’en 2024, avec une année supplémentaire si les résultats sportifs sont assez convaincants. Pas si étonnant quand on connaît le personnage. Mbappé a toujours voulu avoir le contrôle sur sa carrière et son leadership au PSG n’est rien d’un hasard. S’il est plutôt challengé en ce début de saison par Neymar, Mbappé peut être satisfait de l’objectif fixé par le club : la Ligue des champions. Le PSG fait clairement partie des favoris.

🚨 Le PSG devra se pencher sur le dossier Mbappé l’été prochain avec son contrat jusqu’en 2024. Deux options se présenteront : ▫️ Le convaincre de prolonger via l’option pour 2025 ▫️ Envisager une vente sur cet été 2023 pour éviter un départ libre un an l’us tard (L’ÉQUIPE) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) September 12, 2022



Mais une question se pose dès maintenant pour les dirigeants parisiens. Faut-il envisager de vendre Kylian Mbappé au prix fort à l’été 2023 ? Ou tout faire pour négocier, déjà, une nouvelle prolongation jusqu’en 2025 ou plus ? Le PSG peut clairement battre un record de transfert s’il décide de le vendre. Mais Doha ne semble pas en faire une question d’argent…