Le PSG a déjà un acheteur pour Mbappé, Luis Campos n’a qu’un coup de fil à passer !

Si le PSG décide de vendre Kylian Mbappé, Luis Campos n’aura pas trop à se casser la tête. Le Real Madrid attend encore le Français, les bras ouverts.

Alors que le transfert de Kylian Mbappé est l’un des feuilletons dans le monde du football ces derniers mois, le sujet revient sur le devant de la table en ce moment. En effet, après avoir décidé de rester à Paris pour le moment, on pensait que le nouveau de contrat de Mbappé s’étendait jusqu’en 2025. Mais des révélations ces dernières semaines ont affirmé qu’il serait lié au PSG jusqu’en 2024 seulement. Le Français a d’ailleurs toujours confié que rejoindre le Real Madrid représenterait un rêve pour lui, mais son départ du PSG est plus que jamais d’actualité si le club veut récupérer une grosse somme l’été prochain. Parmi les prétendants, la liste sera sûrement longue mais le club espagnol reste en première ligne.

Le Real n’abandonnera pas

Touché par la décision de Kylian Mbappé de snober le club à l’issue de la saison dernière, le Real Madrid ne semble pas avoir abandonné l’idée de recruter le Français, malgré l’humiliation subie. Presque sûr de son coup, le club de la capitale espagnole avait été un peu trop vite avant de se prendre un mur. Mais le Real a bien préparé son coup pour le prochain mercato estival et disposerait d’une énorme enveloppe pour mener à bien ses opérations. Et la piste Kylian Mbappé est loin d’être abandonnée puisque le club semble être le plus disposé à récupérer l’attaquant français en cas de départ.

🗣️ | Mbappé estime en privé que le mercato du #PSG a été manqué, notamment sur l’absence d’un offensif de classe mondiale comme Lewandowski ou encore Dembele ❌🇫🇷 📲 @ArthurPerrot | @FabriceHawkins pic.twitter.com/X5XsMLlpfY — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 29, 2022

Une vraie opportunité pour le PSG

Si le Real peut s’offrir Kylian Mbappé à un énorme prix, pour le PSG c’est une grosse opportunité pour remplir ses caisses et renouveler son effectif. En effet, le transfert du Français pourrait battre quelques records s’il est finalisé. En bon spécialiste du marché des transferts, Luis Campos a déjà commencé son travail et s’il devrait recevoir pas mal d’offres dans les prochains mois de la part de nombreux grands clubs européens, c’est bien le Real qui est dans la meilleure position.