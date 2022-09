Le PSG va proposer 30 à 40 millions d’euros pour Skriniar ! (INFO Média Foot)

Après s’être heurté à un mur cet été, le PSG ne baisse pas les bras pour Milan Skriniar. Selon nos sources, Paris va revenir à la charge avec une belle offensive cet hiver. Le Slovaque n’aura plus que six mois de contrat.

Durant tout l’été, Média Foot a insisté sur le fait que Luis Campos, Christophe Galtier et l’ensemble du PSG ont fait de Milan Skriniar leur grande priorité. Le défenseur slovaque coche tous les critères recherchés par Paris et sans la gourmandise de l’Inter Milan, qui a réclamé 80 millions d’euros minimum pour racheter la dernière année de contrat de son joueur, Skriniar serait Parisien à l’heure actuelle. Malgré sa détermination, et de belles offres, Paris n’a pas obtenu gain de cause. Et malgré plusieurs pistes alternatives travaillées en fin de mercato (Disasi, Simakan, Ndicka, de Vrij), Luis Campos a préféré ne rien faire et partir avec l’effectif en présence. Une prise de risque assumée, dont les effets sont visibles avec la blessure de Presnel Kimpembe. En cas de pépin pour Marquinhos, Sergio Ramos ou Danilo Pereira,Christophe Galtier sera dans une situation épineuse…

Paris va proposer une nouvelle offre

Mais le PSG n’a pas abandonné, pour autant, la piste Milan Skriniar. En effet, le club parisien souhaite revenir à la charge. C’est une info Média Foot : le PSG prépare une nouvelle offensive pour cet hiver. Une offre de 30 à 40 millions d’euros pourrait en effet être transmise à l’Inter Milan. Objectif : mettre la main sur Skriniar dès janvier pour l’intégrer à l’effectif, quitte à ne pas pouvoir l’utiliser en Ligue des Champions et à passer à côté d’une signature libre de tout contrat à l’été 2023. Face à la concurrence qui s’organise, notamment de l’Atletico de Madrid qui, comme nous l’avons publié ces derniers jours, tentent de le récupérer libre de tout contrat, Paris veut sécuriser le dossier. 30 millions d’euros, c’est deux fois moins ce que le PSG a proposé cet été. Pour l’Inter Milan, c’est une somme d’argent importante pour un joueur qui peut partir pour zéro à la fin de la saison.

« Nous savons que Milan Skriniar 🇸🇰 a une offre de 8M du PSG.💰 L'Inter ne peut pas s'aligner sur ce genre de proposition et lui offrira 6-6.5M pendant la trêve. Le club voudra alors avoir une réponse rapide de la part du joueur. »



Selon nos sources, le dossier pourrait même être réactivé avant la Coupe du Monde. Le PSG tient vraiment à s’assurer de la présence de Milan Skriniar dans son effectif. Paris et Milan pourraient donc relancer les discussions et négociations à l’automne. Et boucler un deal pour janvier.