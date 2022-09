Real Madrid / Mbappé : L’épisode 2 vient de commencer, sortez les popcorns !

Alors que l’on pensait le dossier Mbappé totalement clos du côté du Real Madrid, il semble que les Madrilènes ne soient pas tant « vexés » que cela de s’être fait planter cet été. L’attaquant du PSG est toujours une cible pour… 2023 !

Après avoir inondé le web durant plus d’un an, la possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait connaître un nouvel opus ! Contre toute attente, l’attaquant du PSG ne serait pas sorti de la short-list madrilène. Malgré une volte-face en première classe cet été, le Français ayant préféré prolonger au PSG alors que tout semblait calé avec le Real Madrid, les Merengue ne semblent pas lui tenir rigueur. Pourtant, supporters et dirigeants madrilènes ont longtemps boudé cet été au moment de faire part de leur colère de voir Mbappé rester à Paris…

Florentino Pérez ne lâche pas le morceau

Ce serait mal connaître Florentino Pérez, le président du Real Madrid… Quand il a une idée en tête, c’est à vie ! Et Kylian Mbappé semble être sa nouvelle obsession. A tel point qu’il serait prêt à lui pardonner l’affront de l’été 2022. A l’occasion d’une réunion avec des groupes de supporters, Florentino Pérez aurait indiqué, à mots à peine couverts, qu’Erling Haaland et Kylian Mbappé étaient toujours des pistes du club.

L’orgueil sera toujours plus forte que la rancune… 🚨 Florentino Perez a révélé lors d’une rencontre avec les socios qu’il ne ferme toujours pas la porte à Kylian Mbappé et Erling Haaland. (@elchiringuitotv) pic.twitter.com/wdp5w1shIl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 28, 2022

Paris ok pour vendre ?

Ce point du dossier Mbappé indique donc qu’un nouvel épisode est en marche. Avec le Real Madrid à ses trousses, Kylian Mbappé va de nouveau devenir un sujet du mercato 2023. D’autant que, du côté du PSG, on évolue dans la réflexion globale autour du Français. Comme nous l’avons publié, les dirigeants parisiens ne sont plus du tout fermés à l’idée de vendre Kylian Mbappé. Notamment si cela est à un prix qui dépasse tous les actuels records, détenus par le PSG (180 millions d’euros pour Mbappé, 222 millions d’euros pour Neymar). Avec un budget XXL pour 2023, le Real Madrid n’ayant que très peu recruté l’été dernier, Florentino Pérez va pouvoir sortir le grand jeu. Erling Haaland, Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou encore N’Golo Kanté : Madrid peut tuer le game comme jamais…