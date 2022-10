Real Madrid : Cette star qui pourrait être poussée dehors pour faire de la place pour Mbappé

Au Real Madrid, les espoirs de voir Eden Hazard redevenir monstrueux sont aujourd’hui très minces. Et au club, on imagine déjà son départ pour faire de la place et permettre l’arrivée de nouvelles stars, comme Kylian Mbappé.

Véritable star internationale dans le monde du football, Eden Hazard n’est que l’ombre de lui-même depuis 2019. Après sa révélation au LOSC, il a rejoint Chelsea entre 2012 et 2019, s’imposant comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Mais depuis, il n’est plus du tout convaincant et désolé la presse espagnole. Alors qu’il dispose d’un salaire très élevé, l’un des plus gros au club espagnol, Eden Hazard serait aujourd’hui en bonne posture pour un départ prochain car le Belge ne reviendra visiblement jamais à son meilleur niveau en Espagne. D’autant plus que le Real vise un mercato exceptionnel pour l’été prochain, pour pourquoi pas relancer la piste Kylian Mbappé.

Quand Eden Hazard laissait parler son génie sur la pelouse d’Anfield il y a 4 ans. 🤩✨ 🎥 @ChelseaFC pic.twitter.com/7aDbggKmbh — Actu Foot (@ActuFoot_) September 26, 2022

Une star déchue

Eden Hazard était l’un des plus grands talents d’Europe il y a encore quelques années. Terriblement efficace en attaque, les défenses européennes ont longtemps tremblé devant son talent avant que celui-ci s’essouffle complètement. Leader de Chelsea pendant des années, le Belge s’est complètement métamorphosé en l’espace de quelques mois. Arrivé au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard n’a jamais trouvé la solution pour briller à nouveau et joue à peine la moitié des matches avec son équipe. Cette saison, il n’a joué que trois matches en Liga sans parvenir à mettre la main à la pâte au niveau du score mais a marqué et délivré une passe décisive en Ligue des champions.

❗️| La valeur d'Eden Hazard 🇧🇪 a beaucoup baissé: Il est passé de 150M€ en 2018 à 12M€ aujourd'hui. Il a perdu 92% de sa valeur depuis 2018. @diarioas #RealMadrid 💰📉 pic.twitter.com/2OMFRHE2hN — Real Madrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) October 1, 2022

Un futur départ pour préparer l’arrivée de Mbappé ?

Alors que le Real Madrid se prépare à un grand mercato estival à la fin de la saison, le club a déjà de grosses pistes en tête. Et parmi elles, évidemment celle de Kylian Mbappé. Après l’échec de ce dossier en fin de saison dernière, les dirigeants ne semblent pas avoir abandonné la piste et veulent s’offrir le Français. Mais ils savent qu’il faudra verser une énorme somme au PSG pour récupérer Mbappé. Il faudra donc faire partir des joueurs, comme Eden Hazard. Le Belge, décevant depuis des années, ne sera pas une grande perte a priori car il ne retrouvera jamais son niveau visiblement…