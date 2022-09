L’OM beaucoup trop juste, Pablo Longoria va devoir corriger le tir cet hiver…

Privé d’Alexis Sanchez contre Tottenham, l’OM a pu mesurer l’importance du Chilien en attaque. Sans lui, les Marseillais n’ont pas du tout le même poids offensivement. Pablo Longoria va devoir recruter un renfort cet hiver pour solidifier le secteur et éviter ces carences quand Sanchez n’est pas là.

L’OM est en danger après sa défaite lors de la première journée de Ligue des champions contre Tottenham. Légèrement dominateurs mais sans prendre l’ascendant, les Marseillais ont cru à un exploit en première période. S’ils ont longtemps repoussé efficacement les offensives anglaises, c’est bien le secteur offensif qui a manqué de rendement. Si le mercato estival a permis de beaucoup renforcer les rangs marseillais, Pablo Longoria doit peut-être commencer à s’inquiéter pour l’attaque. Recruté cet été, la star chilienne Alexis Sanchez était absente pour affronter les Spurs, de quoi montrer les faiblesses offensives de l’OM sans lui.

Une absence significative

Suspendu pour la première journée de Ligue des champions en raison du carton rouge dont il a écopé lors de sa dernière apparition dans la compétition avec l’Inter Milan la saison dernière, Alexis Sanchez a beaucoup manqué à l’OM contre Tottenham (2-0). Son absence a fait mal aux Marseillais qui n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets, malgré la mainmise sur le jeu en première période. Véritable élément fort du mercato estival, le Chilien a montré qu’il était indispensable dans l’effectif de l’OM. Acteur principal du spectacle face au rival niçois, Alexis Sanchez avait inscrit à cette occasion ses premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Dans son nouveau jardin du Vélodrome, il a permis à son équipe de se remettre dans le bon sens contre Lille (2-1), inscrivant son premier but à la maison, le quatrième, déjà, de sa saison. Avec six victoires et un match nul en Ligue 1, l’OM doit maintenant réussir à transposer ses résultats au niveau européen.

Avec une telle ligne offensive, l’OM ne peut rien espérer en Ligue des champions. Luis Suarez n’est pas titulaire dans tous les clubs de L1. Guendouzi est un milieu récupérateur utilisé à contre-emploi. Seul Gerson tire son épingle du jeu. #TOTOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 7, 2022

Un manque d’efficacité en attaque

Pablo Longoria peut se féliciter d’avoir constitué un effectif solide lors du mercato estival en recrutant beaucoup. Mais si la défense est presque irréprochable, le niveau de l’attaque sans Alexis Sanchez n’est pas encore au rendez-vous pour la Ligue des champions. Avec seulement trois ballons touchés dans la surface de réparation, l’OM n’a pas réussi à s’approcher suffisamment le but anglais pour mettre en danger Tottenham. Si l’on peut penser qu’un duo Sanchez-Payet lorsque les deux sont aptes à jouer peut être une solution, Pablo Longoria devrait peut-être commencer à réfléchir pour recruter cet hiver… Si l’OM souhaite avoir de plus grandes ambitions, ce recrutement offensif parait indispensable. Pour l’Europe comme pour la course au titre.