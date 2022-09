Mercato : Un destin à la Saliba pour ce crack de l’OM… Longoria face à un nouveau mur !

Prêté par Arsenal, tout comme William Saliba la saison dernière, Nuno Tavares pourrait connaître le même sort que le Français. Après avoir explosé à l’OM, le Portugais ne pourra pas rester. Les Gunners feront tout pour le conserver, eux qui n’ont pas mis d’option d’achat dans le prêt de leur pépite…

Heureux de trouver du temps de jeu à Marseille, Nuno Tavares se révèle comme l’un des tout meilleurs éléments de l’effectif d’Igor Tudor cette année. Recruté par le club anglais en 2021 après une première expérience professionnelle au Benfica Lisbonne, le jeune Portugais a eu du mal à s’y faire à Arsenal avant de débarquer à Marseille cet été. Mais Nuno Tavares est une véritable perle au fur et à mesure des matches et il le prouve. Efficace depuis le début de la saison, il se plaît à Marseille et regrette amèrement qu’il n’y ait pas d’option d’achat dans son contrat qui le lie au club phocéen.

La révélation d’une pépite

Depuis quelques semaines, Nuno Tavares est l’une des principales forces de l’OM. Parfait dans son rôle de défenseur, c’est même lui qui arrive souvent à trouver la faille adverse puisqu’il a inscrit trois buts en Ligue 1 cette année. Alors qu’il n’était pas souvent utilisé par Arsenal, Nuno Tavares a été prêté aux Marseillais le temps d’une saison mais malheureusement pour l’OM, il ne bénéficie pas d’une option d’achat sur son contrat mais ils récupéreront à la fin de la saison un joueur qui a acquis une belle expérience et qui a pu découvrir la Ligue des champions, une compétition qu’il ne connaissait pas encore.

🎙 Nuno Tavares sur son contrat : "Avec mes agents on a toujours voulu une option d'achat mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content." pic.twitter.com/CeQgmui4KT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 2, 2022

Une bataille à venir pour le conserver ?

Jeune joueur de 22 ans, Nuno Tavares a prouvé qu’il avait de la valeur cette saison et Arsenal semble bien disposé à le garder dès son retour de prêt. Marseille n’a pas la possibilité de l’acheter tout de suite mais s’il continue sur sa lancée, on imagine que Pablo Longoria tentera de garder le Portugais. Si le joueur est bien content d’avoir du temps de jeu cette année pour s’affirmer à son poste, il voudrait sûrement bien rester à Marseille vu la confiance qu’on lui accorde. Pas sûr qu’Arsenal lui fasse le même cadeau même après ses performances. L’été prochain, Marseille pourrait se battre avec les Gunners pour récupérer définitivement le Portugais.