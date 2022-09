OM : Une zone d’ombre commence à faire tache autour de Pablo Longoria…

Après avoir confié la gestion de ses intérêts à CAA Base, Pablo Longoria n’hésite plus à faire appel aux services de son agence pour le recrutement de l’OM. Dernier exemple en date : la prolongation de contrat de Valentin Rongier, un joueur de… CAA Base.

Président de l’OM depuis février 2021, Pablo Longoria est convaincant à son poste lorsqu’il s’agit d’évoquer le marché des transferts. Cet été, l’OM a beaucoup recruté et Pablo Longoria n’y est pas pour rien. Représenté par l’agence CAA Base, l’Espagnol est aidé pour mener à bien la mission que Frank McCourt lui a confiée. Auteur d’un beau début de saison avec l’OM, Valentin Rongier vient juste de prolonger avec le club marseillais, pour un nouveau contrat jusqu’en 2026. Et comme rien n’est laissé au hasard, le Marseillais fait lui aussi partie de l’agence CAA Base.

De quoi créer une légère confusion…

Un recrutement exceptionnel cet été

Aux commandes de l’OM depuis un an et demi, Pablo Longoria a rempli parfaitement son rôle cet été puisque le club a accueilli beaucoup de recrues, dont un gros coup en la personne d’Alexis Sanchez. Apprécié par les supporters à son rôle, le président est efficace et il a les cartes en main pour mener à bien le recrutement. Même si l’OM a beaucoup acheté et très peu vendu, la mission est remplie pour Longoria puisque l’OM est très impressionnant en ce début de saison, même si le club n’a pas réussi à concrétiser en Ligue des champions.

Rongier n'a pas gagné sa prolongation sur le terrain.

Il l'a gagnée il y a 1 an en coulisses en rejoignant CAA la même boite d'agence que Longoria.

Une agence bien présente dans ses décisions

Depuis qu’il a rejoint CAA Base, Pablo Longoria peut compter sur l’aide très présente de cette agence pour l’aider à mener à bien ses décisions de recrutement. Si bien que le président n’hésite plus à utiliser son agence comme pour la prolongation du contrat de Valentin Rongier jusqu’en en 2026 récemment. Plusieurs interrogations peuvent donc émerger sur le rôle de cette agence dans les décisions de Pablo Longoria puisqu’elle semble omniprésente. Après avoir indiqué faire le ménage dans les relations de l’OM, notamment avec des agents historiques qui ont souvent fait la pluie et le beau temps à Marseille, il semble que le “système” ait encore de beau jour devant lui. Pablo Longoria ne fait que reproduire ce qui existe partout : servir les intérêts d’un groupe d’agents. Même si, pour le coup, cela sert aussi l’OM puisque Rongier est un cadre de l’équipe. Mais sur le principe, fausse note du patron Longoria…