OM : Dans quel état est vraiment Alexis Sanchez ?

Alors que l’international chilien Alexis Sanchez vient d’arriver à Marseille, des interrogations émergent quant à son réel niveau. A 33 ans, est-il encore capable de faire des miracles ? L’OM a-t-il fait le bon choix ?

Accueilli comme un roi à Marseille, Alexis Sanchez intervient en tant que renfort pour l’attaque du club phocéen. Passé par Barcelone, Arsenal et l’Inter Milan notamment, le Chilien apportera son expérience des plus grands rendez-vous, évoquant la Ligue des champions comme l’un de ses défis. Mais ce joueur à la grande renommée internationale n’est plus vraiment le même qu’il y a dix ans. Proche d’éliminer le Brésilen huitièmes de finale de la Coupe du Monde chez eux en 2014, le Chili avait impressionné grâce à son attaquant de luxe. Aujourd’hui, même s’il s’est relancé ces dernières années à l’Inter Milan, Alexis Sanchez voit ses plus belles années derrière lui.

Un vrai atout pour l’OM

Pablo Longoria s’en est enthousiasmé, l’arrivée d’Alexis Sanchez dans l’effectif de l’Olympique de Marseille est un vrai plus. Grande star à la renommée internationale, l’attaquant chilien peut apporter son expérience pour suppléer le côté offensif. Élu meilleur espoir du football en 2011 devant des joueurs comme Gareth Bale, Javier Pastore et Eden Hazard, le Chilien a impressionné au niveau international. Auteur de 47 buts en 141 matches à Barcelone et 80 réalisations en 166 apparitions à Arsenal, Alexis Sanchez peinait depuis quelques temps.

Un peu d’eau à la bouche avec Quelques skills de notre nouvelle star Alexis Sanchez 🔥#TeamOM

pic.twitter.com/taldL0jXAr — SaⓂ️ax (@SSamax) August 8, 2022



Mais la belle relance du Chilien du côté de l’Inter Milan ces dernières saisons montre qu’il a encore de la ressource. A 33 ans, il semble être la solution trouvée par Pablo Longoria pour étoffer l’attaque du club marseillais. Pour Grégory Paisley, spécialiste de la Serie A pour beIN Sports, Alexis Sanchez « reste une valeur sûre, toujours capable d’éliminer son adversaire ». Ainsi, le jeu d’Igor Tudor porté sur l’offensive permettra à l’entraîneur croate d’imaginer des plans afin de mettre à mal les défenses de Ligue 1.

Un apport offensif important

Même s’il a déjà 33 ans, Alexis Sanchez a encore de belles années devant lui. L’OM ayant connu des problèmes de trésorerie avec des pertes d’argent très importantes, le mercato estival a été très important. Mais peu de joueurs sont partis et beaucoup sont arrivés, et l’OM doit compter sur la venue de Sanchez pour performer en attaque. La situation financière du club phocéen ne risque pas de s’améliorer.

Igor Tudor, dont le plan de jeu est basé sur l’attaque, peut permettre à Alexis Sanchez de s’exprimer comme il le faisait lors de son épopée milanaise. Ce dernier a connu une carrière entachée par les blessures ces dernières années, ce qui peut faire peur. Mais sa grande expérience sur la scène européenne du football (64 matches en Ligue des champions) permet aux supporters d’espérer un retour réussi du Niño Maravilla en France. Il a disputé ses premières minutes sous le maillot marseillais lors de son entrée en jeu à la mi-temps face à Brest. Après un été mouvementé du côté de la cité phocéenne, Alexis Sanchez pourrait permettre aux Marseillais de retrouver l’équilibre.