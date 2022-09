Le projet rennais franchit encore un gros cap, la preuve !

Après la Coupe d’Europe, le Stade Rennais franchit une nouvelle étape de son développement. Cette fois, c’est sur le plan individuel avec la pré-convocation de trois joueurs de l’effectif breton par Didier Deschamps. Un signe qui ne trompe pas.

Les choses sérieuses en vue de la Coupe du monde au Qatar commencent à voir le jour. Didier Deschamps doit annoncer la liste des vingt-six joueurs auxquels il va faire appel pour le prochain rassemblement des Bleus, le 22 et le 25 septembre prochain, pour affronter l’Autriche et le Danemark dans le cadre de la Ligue des nations. Selon certaines informations, trois joueurs rennais sont pré-convoqués pour ce rassemblement. Convaincants en ce début de saison, Steve Mandanda, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud peuvent faire partie de ce rassemblement la semaine prochaine.

Steve Mandanda, Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud ont reçu une pré-convocation pour le prochain rassemblement des Bleus. La liste sera annoncée jeudi.

Une montée en puissance

Après un tout début de saison difficile, le Stade Rennais semble définitivement lancé. Sixième de Ligue 1, le club se glisse de plus en plus comme l’un des clubs les plus efficaces en France. Grâce à son incroyable centre de formation qui permet au club de dénicher de jeunes pépites, Rennes est une vraie promesse de l’avenir. Mais ce sont aussi des joueurs d’expérience qui commencent à porter leur équipe et qui font du bien à l’effectif. Rennes, engagé en Ligue Europa cette saison, a vécu une fin de match libératrice en s’imposant face à Larnaca dans le temps additionnel. De quoi lancer maintenant sa saison et se rassurer sur ses qualités pour faire face à la concurrence nationale et européenne.

Steve Mandanda , gardien de 43 ans vient de faire une passe décisive.

Steve Mandanda , gardien de 43 ans vient de faire une passe décisive.

C'est autant que Ronaldo sur les 7 derniers mois

Trois joueurs pré-convoqués, un signe

Porté par un élan de confiance depuis la victoire en Ligue Europa, Rennes continue et prouve que si trois joueurs de son effectif sont pré-convoqués par Didier Deschamps, ce n’est pas du hasard. Même si Steve Mandada est évidemment un gardien exceptionnel et très expérimenté, il apporte un nouveau souffle à son poste à Rennes, même à 37 ans. Le Stade Rennais peut aussi compter sur son attaquant Martin Terrier, meilleur avec le temps. Auteur de 21 buts la saison dernière avec le club breton, Terrier est déjà passé proche de l’Equipe de France en étant présélectionné en mai dernier. Tout comme Benjamin Bourigeaud, le milieu de terrain fantastique depuis 2017. Son efficacité l’année dernière a convaincu et il pourrait faire partie de l’effectif des Bleus prochainement.