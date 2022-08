Caleta-Car ciblé par cette grosse écurie italienne

L’Olympique de Marseille souhaite se débarrasser au plus vite de Duje Caleta-Car. Le Croate, poussé vers la sortie, pourrait rebondir en Série A où un top club suit sa situation de près. Crédit : Dave Winter/FEP/Icon Sport.

Après de nombreuses arrivées à la Canebière, exactement neuf, l’Olympique de Marseille s’active enfin pour dégraisser son effectif. Les Phocéens et l’Inter Milan vont devenir de très bons amis. En effet, Pablo Longoria et l’OM viennent de boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez. L’attaquant chilien a été accueilli comme une rockstar à l’Aéroport de Marignane ce mercredi avant d’être officiellement présenté ce jeudi. L’ancien joueur de l’Inter Milan pourrait voir l’un de ses nouveaux coéquipiers emprunter le chemin inverse. Duje Caleta-Car fait partie de la short-list de l’Inter Milan.

Caleta-Car pour remplacer Skriniar ?

De l’autre côté des Alpes, Tuttosport indique ce jeudi qu’un intérêt de l’Inter Milan existe pour le défenseur marseillais. Sous la menace d’un départ de Milian Skriniar vers le Paris Saint-Germain, les dirigeants interistes préparent le terrain et ont déjà plusieurs noms en tête pour renouveler leur défense.

« Si, en revanche, une offre non refusée pour Skriniar devait arriver, l’Inter se retrouverait dans la situation difficile de devoir prendre non seulement un défenseur central alternatif, mais aussi un nouveau titulaire. Le joueur préféré pour compléter l’arrière-boutique est le Suisse Akanji du Borussia Dortmund qui demande 15-20 millions. Un chiffre impossible pour l’Inter, mais l’espoir est que les Allemands revoient leurs exigences à la baisse à la fin du mois d’août. Comme peut-être l’Olympique de Marseille pour le ressortissant croate Caleta-Car, 25 ans, et évalué à 10 millions. C’est un nom à surveiller » déclare le quotidien italien. Ce n’est pas commun mais pour une fois, les supporters marseillais vont prier pour que le PSG passe à l’action concernant Milan Skriniar.

Longoria ne veut plus de Caleta-Car

Merci et au revoir. Voilà ce que pensent l’Olympique de Marseille et Pablo Longoria à l’égard du défenseur central croate. Ne rentrant pas dans les plans d’Igor Tudor, l’ancien du RB Salzbourg est clairement poussé vers la sortie par son Président. « On a beaucoup parlé avec le joueur et avec ses représentants. La politique du club est la même, l’Olympique de Marseille n’aura pas de joueur en fin de contrat dans son effectif » a déclaré Pablo Longoria ce mercredi devant la presse. Le club phocéen a besoin d’argent et ne souhaite pas voir son joueur quitter la Côte d’Azur librement en juin 2023.

Acheté 19 millions d’euros à l’été 2018, Duje Caleta-Car est estimé à 18 millions d’euros par Transfermarkt mais l’OM pourrait le laisser partir pour 10 millions. C’est dire le ras le bol engendré au club dans le dossier Caleta-Car. La direction olympienne s’active déjà en coulisses pour lui trouver un remplaçant. La piste Éric Bailly est activée d’après L’Équipe mais Manchester United compte vendre son défenseur alors que l’OM espère un prêt. A suivre.