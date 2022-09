OM – Lille : La défaite qui pourrait coûter chère aux Marseillais…

Battu à Tottenham, l’OM doit vite se relancer en Ligue 1 contre le LOSC. Et pour s’éviter un début de mauvaise spirale, garder contact avec le PSG et faire le plein de confiance avant Francfort, les Marseillais doivent clairement gagner ce match.

Après la douloureuse défaite lors de la première journée de Ligue des champions, l’OM va connaître son premier test de la saison en Ligue 1 en affrontant le LOSC demain soir. Convaincants depuis le début de la saison, les Marseillais figurent à la deuxième place du classement, au contact du PSG avec le même nombre de points. Pour ne pas perdre la confiance établie depuis un mois, l’OM doit éviter la défaite, au Vélodrome qui plus est. Les Lillois, sixièmes de Ligue 1, réalisent plutôt un bon début de saison malgré le carton contre le PSG. Avant de retrouver la Ligue des champions et d’affronter Francfort, Marseille ne doit pas tomber dans une mauvaise passe.

Le prochain match de l’OM à domicile contre Lille se jouera à plus de 60 000 spectateurs pour la 7eme fois d’affilée 🔥 Du jamais vu en France 😳🙌#TeamOM pic.twitter.com/7ZwptOwvK8 — OM BILLETS 🎟️ (@biloEntraide) September 6, 2022

Premier coup dur en Ligue des champions

S’ils avaient l’espoir d’entamer leur retour en Europe de la plus belle des manières, les Marseillais ont dû s’incliner contre Tottenham, manquant cruellement de solution en attaque. Dominateurs lors de la première période, le carton rouge de Chancel Mbemba en début de deuxième mi-temps les a plombés. Avec le spectre de 2020 et une nouvelle défaite en Ligue des champions dans la tête, l’OM doit absolument se ressaisir pour ne pas gâcher cet excellent début de saison. Sans Alexis Sanchez pour affronter les Anglais, Marseille a eu trop de mal à se créer des occasions, n’atteignant que rarement la surface de réparation de Tottenham. Et ce premier point noir dans la saison de l’OM doit être oublié pour continuer sur la lancée de la belle entame. C’est maintenant que les choses sérieuses commencent.

Rongier s’entraîne à part mais est suspendu face à Lille. Groupe au complet sur la pelouse avec Bamba Dieng réintégré pour toute la séance. On en parle dans ⁦@Rothensenflamme⁩ dans un instant #OM #rmclive pic.twitter.com/dFjEE1fwlx — Florent Germain (@flogermain) September 9, 2022

Attention à la mauvaise dynamique

Cette première défaite de la saison ne doit pas stopper l’élan de l’OM. Impressionnants en Ligue 1 depuis le début de la saison, les Marseillais défieront le LOSC à domicile, premier gros adversaire pour eux en Championnat. S’ils sont capables de vite se relever, il leur faudra à tout prix éviter une nouvelle défaite. S’ils venaient à perdre, une mauvaise dynamique pourrait s’installer dans l’esprit des joueurs alors qu’ils doivent affronter Francfort la semaine prochaine en Ligue des champions. En cas de mauvais résultat, l’OM arrivera dans le doute pour affronter les Allemands, pourtant largement dominés contre le Sporting Portugal lors de la première journée.