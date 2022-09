Lionel Messi et Greta Thunberg ne partiront clairement pas en vacances ensemble…

Figure de la cause écologique, Greta Thunberg a dû bondir en découvrant les chiffres publiés par L’Equipe sur le bilan carbone de Lionel Messi.

Décidément, rien n’est épargné au PSG en cette saison 2022-2023 visiblement placée sous le signe de la cause écologique. Après avoir été pointé du doigt pour ses trajets en avion à l’occasion du match contre le FC Nantes, Paris s’est fait conspuer au moment de répondre, par la voix de Christophe Galtier, qu’ils effectueraient bientôt leur déplacement en char à voile… Une blague de mauvais goût qui a fait couler beaucoup d’encre. Et après le PSG, c’est au tour des joueurs d’être pris à partie.

Le bilan carbone catastrophique de Messi

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe se penche de plus près sur les pratiques des clubs et des joueurs en matière d’avions et autres jets privés. Et l’accusé du jour s’appelle… Lionel Messi ! La star argentine dispose d’un jet privé. Et le quotidien sportif rapporte que son bilan carbone est tout simplement catastrophique… En l’espace de trois petits mois, Lionel Messi a pollué autant qu’un Français en 150 ans. Entre le 1er juin et le 31 août, son appareil a effectué 52 trajets et 368 heures de vol. L’Argentin l’utilise, pour lui et ses amis. Une mauvaise habitude qui pourrait faire sortir Greta Thungberg, figure de la cause écologique, de ses gonds…

En France, le monde du ballon rond possède une culture du déplacement en jet privé, que ce soit en équipe ou à titre individuel. Un mode de transport dévastateur pour le climat. L'avion de Messi, l'équivalent en trois mois d'un Français moyen en 150 ans : https://t.co/vl6fDvUq5L pic.twitter.com/Zx1APGtibu — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 30, 2022

Son jet est traqué

Pris pour cible des associations de défense écologique, Lionel Messi va avoir du mal à sortir indemne de tous les chiffres publiés. D’autant plus que son jet a été clairement identifié par le désormais célèbre compte Twitter @laviondebernard. Ce compte est réputé pour dénicher les jets privés des personnalités les plus riches de la planète. Après Bill Gates et Bernard Arnault, Lionel Messi est dans son viseur. Si vous voulez suivre les déplacements de Leo : il s’agit du jet LV-IRQ, un Gulfstream V.