Maradona, Batistuta… Messi s’attaque à deux monstres pour la Coupe du Monde !

Lors de la prochaine Coupe du Monde, Lionel Messi pourrait inscrire un peu plus son nom dans l’histoire du foot argentin. Passeur et buteur, le prodige du PSG peut dépasser les maîtres de l’Albiceleste.

Véritable star du football mondial, Lionel Messi a presque tout gagné dans sa carrière. Mais il lui manque le titre en Coupe du Monde, alors qu’il était finaliste de la compétition en 2014. Avec l’Argentine cette année, il aura une nouvelle chance de remporter ce titre, la dernière sûrement, alors que sa sélection fait partie des favoris. Un peu plus d’un an après son arrivée au PSG, l’Argentin semble enfin revenu à son meilleur niveau, alors qu’il a connu une saison désastreuse l’an dernier. Après des mois d’adaptation difficile, il semble avoir trouvé un équilibre pour enfin répondre aux attentes des dirigeants parisiens. En club, il forme un magnifique trio avec les autres grandes stars Kylian Mbappé et Neymar.

Un vrai objectif pour l’Argentine

Auteur d’une nouvelle prestation de haut-vol avec l’Argentine contre la Jamaïque ce mardi (3-0, doublé du Parisien) Lionel Messi devrait arriver en pleine forme lors de la prochaine Coupe du Monde dans une équipe en pleine confiance. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a d’ailleurs déjà inscrit un doublé lors du précédent match amical contre le Honduras, samedi dernier. Plus que jamais, il est le meilleur buteur argentin avec 90 réalisations en 164 matchs. A 35 ans, Messi sait qu’il n’aura plus forcément l’occasion pour aller chercher un titre mondial et mise tout sur le Qatar dans deux mois pour écrire un peu plus l’histoire. Revenu au meilleur niveau, l’Argentin peut clairement viser le titre mondial cette année.

Messi aura une mission au Qatar : devenir le meilleur buteur et/ou passeur de l'Argentine en Coupe du Monde. pic.twitter.com/7IZSObh3x1 — 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐒 🪄🇦🇷 (@reyllinho) September 26, 2022

Deux records en sélection argentine ?

Avant d’affronter l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne, Lionel Messi peut viser deux records avec sa sélection. En effet, en Coupe du monde, Batistuta et Maradona trustent les premières places du classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs. En réalisant une excellente compétition, Messi peut aller chercher les 10 buts inscrits par Batistuta en Coupe du monde et les 8 passes décisives de Maradona. Dans sa carrière, Messi est déjà dans le top 5 des meilleurs Argentins puisqu’il a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives mais il faudra bien travailler avant d’égaler ces légendes. Quoi qu’il en soit, Messi peut clairement se diriger lentement vers la Coupe du monde pour espérer nous faire rêver.