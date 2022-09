La mère de Cristiano Ronaldo passe à table, deux révélations au programme !

Interviewée par un magazine portugais, la maman de Cristiano Ronaldo vient de faire de jolies révélations sur l’avenir de son fils. Et de son petit-fils !

Très discret depuis le début de la saison, notamment parce qu’il est en difficulté du côté de Manchester United, Cristiano Ronaldo doit prochainement s’exprimer. Au sortir d’un été où les rumeurs ont circulé sur ses envies de départ, le Portugais a indiqué qu’il ferait la lumière le moment venu. En attendant cette prise de parole très attendue, la maman de CR7 occupe le terrain.

Et ses « révélations » valent le détour… https://youtube.com/shorts/NBo1ln_KTgg?feature=share

Cristiano Ronaldo bientôt au Sporting ?

Toujours très proche de son fils, Dolores Aveiro est un pilier du clan Cristiano Ronaldo. A l’occasion d’une interview accordée au magasine Nova Gente, elle répond sans détour à la rumeur envoyant son fiston au Sporting Lisbonne, club dans lequel il a fait ses débuts en professionnel : « Cristiano jouera jusqu’à l’âge de 40 ans. Le Sporting ? Ce n’était pas cette année, l’année prochaine peut-être, si Dieu le veut ». Visiblement, il y a des partisans à son retour à la maison au sein de sa famille…

La mère de Cristiano Ronaldo : "Cristiano jouera jusqu'à l'âge de 40 ans. Le Sporting ? Ce n'était pas cette année, l'année prochaine peut-être, si Dieu le veut. Si Ronaldo ne vient pas, son fils viendra. Il me l'a promis." pic.twitter.com/5Wa3qTOzfL — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) September 28, 2022

Le fils de CR7 promis à un bel avenir

L’autre révélation de Dolores Aveiro concerne son petit-fils, Cristiano Ronaldo Junior, autrement appelé Cristianinho. Pour la maman de CR7, il n’y a aucun doute sur le fait qu’il fera carrière, comme papa : « A son âge, il joue mieux que son père ! Le successeur de Cristiano est Cristianinho. Il a déjà dit qu’il voulait vivre à Lisbonne et jouer pour le Sporting, s’ils y allaient tous les deux, ce serait mon rêve. Si les souhaits d’une mère et d’une grand-mère sont exaucés, l’un de ses enfants rejoindra très bientôt le Sporting ». On attend avec impatience la réaction de Cristiano Ronaldo !