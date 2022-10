Coupe du Monde : Messi veut suivre les traces de Maradona

A l’instar de Diego Maradona, Lionel Messi veut offrir une Coupe du Monde à son pays. L’unique et dernier trophée qui manque à son palmarès. Et faire de lui, définitivement, le plus grand joueur de tous les temps.

En 2014, Lionel Messi est passé tout proche d’égaler la légende argentine Diego Maradona. Alors que La Pulga a porté l’Albiceleste jusqu’en finale de la Coupe du Monde, les Argentins ont été défaits (0-1) par l’Allemagne. Une terrible désillusion pour ce peuple de football mais surtout pour Lionel Messi qui court toujours après l’unique trophée manquant à sa carrière.

Conquérir le cœur des Argentins

Longtemps privé de trophée avec l’Argentine, Lionel Messi a décroché son premier titre majeur avec l’Albiceleste lors de la Copa America 2021. Un accomplissement pour le Parisien dont le seul point noir de sa carrière résidait dans cette absence de titre avec sa sélection. Pour autant, La Pulga et ses supporters veulent plus, et la Coupe du Monde 2022 est l’ultime chance de Messi d’enfin égaler son idole et celle de son pays.

Messi « Les 2 grands favoris de la Coupe du monde sont la France & le Brésil. La France a des joueurs impressionnants et le même entraîneur depuis lgtps »

Il évoque aussi l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne… pas l'Argentine 😏@giraltpablo @DIRECTVSportspic.twitter.com/n7stPkAOWg — Florent Torchut (@FlorentTorchut) October 16, 2022

Remplacer Maradona

Le 25 novembre 2020, Diego Maradona est mort, laissant un chagrin immense au sein du peuple argentin qui lui voue un véritable culte. En 1986, le natif de Lanus offre à l’Argentine sa première Coupe du Monde, ce qui le propulsera immédiatement au rang de légende en son pays. Ajouté à cela ses qualités de footballeur magique et un caractère unique et l’Argentine tenait son messie. Toutefois, son héritier n’a pas tardé à pointer le bout de son nez en la présence de Lionel Messi.

Un titre qui validerait sa suprématie

En sélection, Lionel Messi affiche des statistiques complètement folles, 164 sélections et 90 buts ce qui fait de lui le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l’histoire de l’Albiceleste. Auteur d’une carrière en club incomparable, récompensé par 7 Ballon d’Or et d’innombrables trophées individuelles, Lionel Messi a réellement conquis le cœur des Argentins en remportant la Copa America en 2021. Toutefois, bien que sa carrière soit supérieure à celle de Maradona, l’ancien Barcelonais n’est pas encore considéré comme l’égal de son ainé. Pour cela, seule une victoire en Coupe du Monde le permettrait. Et l’édition 2022 apparait comme la dernière chance de Lionel Messi puisque ce dernier à récemment confié qu’il s’agirait certainement de « sa dernière Coupe du Monde ». Cet hiver, celui que ses propres compatriotes ont parfois jugé comme « pas assez Argentin » en raison de son départ à Barcelone à 13 ans à l’opportunité de confirmer son statut de plus grand joueur de tous les temps.