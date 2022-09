PSG : Il balance sur Galtier, un gros dossier sur le point d’être révélé au grand jour ?

Invité des antennes de RMC, l’ancien responsable du recrutement de l’OGC Nice, Julien Fournier, n’a pas hésité à balancer sur Christophe Galtier. Des propos énigmatiques qui laissent penser que du lourd va bientôt sortir sur l’entraîneur du PSG…

Christophe Galtier n’a pas que des amis du côté de l’OGC Nice. Après avoir quitté les Aiglons cet été, pour relever le périlleux défi du PSG, le technicien a laissé derrière lui quelques inimitiés. Et notamment avec l’ancien directeur sportif des Niçois, Julien Fournier. Très proche de Galtier, qui a participé à sa venue sur la Cote d’Azur, Fournier a décidé de passer à table et de balancer sur le nouveau patron du PSG.

Fournier lâche du lourd !

Invité de l’After Foot, sur RMC, Julien Fournier a sorti l’artillerie lourde au moment d’évoquer Christophe Galtier : « C’est vrai que c’est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j’explique les vraies raisons pour lesquelles on s’est disputés, parce que c’est vraiment le mot, Christophe n’entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe (…) Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue (…) C’était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l’impact négatif que ça aurait pu avoir sur l’équipe. Puis il y a eu la séparation ». Aujourd’hui en fonction du côté de Parme, Julien Fournier semble en avoir gros sur le cœur…

🗣💬 "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot" Julien Fournier revient sur sa relation chaotique avec Galtier à Nice. pic.twitter.com/wVjaDoNpB0 — After Foot RMC (@AfterRMC) September 28, 2022

Des révélations qui vont bientôt tomber ?

La question qui se pose à présent, c’est de savoir à quoi correspondent ces « choses très graves » dont parle Julien Fournier. Énigmatique sur RMC, il pourrait prochainement passer à table et en dire plus sur ce que Christophe Galtier a pu faire de si mal pour venir sur une antenne, à une heure de grande écoute (L’After Foot est l’émission sport la plus écoutée sur sa tranche horaire, avec un podcast qui explose tous les records), balancer publiquement ce genre de propos. Visiblement, ce qu’il reproche à Galtier n’appartient pas au domaine sportif. Est-ce que le PSG lui en tiendra rigueur, si jamais le dossier sort ? Très attaché à son image, Paris accorde une importance capitale à ces sujets. Reste à savoir quand Julien Fournier passera à table. Et surtout, ce qu’il dira de plus…