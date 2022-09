Le plus beau but de toute l’histoire de la Coupe du Monde, c’est celui-ci (vidéo) !

Dans la fabuleuse histoire de la Coupe du Monde, de véritables petits bijoux ont été inscrits. Mais l’un d’entre eux, lors de l’édition 1986, a une saveur particulière.

La Coupe du Monde est le théâtre des plus belles émotions de la planète foot. Depuis des décennies, les meilleurs joueurs s’y affrontent et les stars écrivent leur légende, et celle de leur nation. Une compétition suivit par des milliards de spectateurs tous prêts à vibrer pour soutenir leur équipe vers la quête du Graal, cette Coupe du Monde si précieuse… A défaut de la soulever, certains joueurs parviennent à marquer les esprits autrement.

En inscrivant des buts de légende.

Le bijou de Manuel Negrete

En 2018, vous aviez élu ce ciseau acrobatique comme votre but préféré de la Coupe du Monde 🥳 Vous l'aimez toujours autant? J-5⃣1⃣ avant la #FIFAWorldCup — Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) September 30, 2022

La panenka de Zidane en 2006, le coup-franc de Ronaldinho contre l’Angleterre en 2002, la reprise de volée de James Rodriguez en 2014, la demi-volée de Pavard en 2018 ou encore la chevauchée fantastique de Maradona en 1986 sont clairement dans le Top 5 des plus beaux buts inscrits en Coupe du Monde. Mais à l’occasion d’un vote organisé par la FIFA, c’est un autre bijou qui a obtenu le plus de suffrages. En 2018, c’est le but de Manuel Negrete, international bulgare, inscrit lors du Mondial 1986. A l’occasion du match Mexique – Bulgarie, ce petit milieu de terrain de poche a eu un éclair de génie. Une reprise de volée acrobatique, conclusion d’une belle action collective en touchée de balle, pour un but absolument somptueux. Ce but de légende lui permettra d’ailleurs de s’ouvrir les portes de l’Europe avec une arrivée au Sporting Lisbonne puis Gijon.