FC Nantes : Pour Kombouaré, ce n’est plus qu’une question de temps ?

Après un mercato à couteaux tirés, le FC Nantes démarre sa campagne européenne. Mais avec un effectif peu étoffé et un climat toujours tendu en interne, le sort d’Antoine Kombouaré pourrait devenir un sujet. Sa tête pourrait vite être mise à prix par le président Kita, avec qui le courant ne passe plus.

Alors que la première semaine européenne arrive, le FC Nantes va aborder la Ligue Europa dans une période de tension et sans une grande confiance. Les Canaris, en difficulté sur le plan sportif, connaissent une situation difficile en interne, où l’entraîneur Antoine Kombouaré semble au bord du précipice, tant sa relation avec la président Waldemar Kita paraît glaciale. Le FC Nantes n’a gagné qu’une seule de ses six premières rencontres, pointant à la 13e place du classement de Ligue 1 avec six points. Même s’il s’est voulu rassurant lors de ses dernières sorties, Antoine Kombouaré ne peut cacher sa déception quant au mercato réalisé cet été par le club. Il y a quelques semaines, l’entraîneur avait même menacé de partir si on ne le laissait plus gérer comme il le voulait.

Un début de saison hors du coup

C’est presque sans repères que le FC Nantes va se lancer dans sa campagne de Ligue Europa ce jeudi. Les Canaris, de retour en Europe dix-huit ans après, ont gagné le droit de se lancer dans l’inconnu après leur victoire en finale de la Coupe de France contre Nice, le 7 mai dernier. Mais les Nantais vont aborder cette nouvelle aventure sans réelle confiance, les résultats de début de saison n’étant pas très satisfaisants. Nantes, qui n’a réussi qu’à battre Toulouse en Ligue 1 cette saison, doit trouver la solution pour ne pas couler. Opposés à l’Olympiakos, à Qarabag et à Fribourg, les Canaris n’ont pas vraiment le droit à l’erreur, d’autant plus qu’Antoine Kombouaré a menacé la direction d’un départ si les choses ne s’améliorent pas.

Kombouaré donne rendez-vous aux supporters jeudi en Coupe d’Europe après la défaite 3-0 du ⁦@FCNantes⁩ face au PSG.#FCNOlympiakos pic.twitter.com/Vewd5pOJ3g — Simon Reungoat (@SimonReungoat) September 3, 2022

Kombouaré presque parti ?

Après la défaite du club (3-0) face aux Parisiens samedi dernier, Antoine Kombouaré ne s’est pas montré alarmant en conférence de presse. S’il a qualifié le résultat de « match d’entraînement » en raison de la rapide expulsion de Fabio, l’entraîneur n’a pas cessé de montrer son mécontentement cet été envers la direction du club. Déclarant vouloir tout gérer niveau transfert pour rester au club, le natif de Nouméa a révélé des tensions avec le président Waldemar Kita. Déçu par le manque d’arrivées, il s’est montré catégorique pour garder sa pépite Ludovic Blas. « Il est pour moi impensable de voir Ludo partir », déclarait-il il y a quelques semaines. Si son souhait a été réalisé, les mauvais résultats pourraient s’accumuler et Kombouaré pourrait faire ses valises assez vite.