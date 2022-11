OM : Igor Tudor met un gros coup de pression à un célèbre journaliste (vidéo) !

Très critiqué depuis un mois, Igor Tudor est venu s’expliquer après la troisième défaite de rang des Marseillais en Ligue 1. Une interview qui a pris un tournant… musclé pour l’entraîneur de l’OM, sous tension.

Et un. Et deux. Et trois revers. Ajaccio, Paris, Lens. L’OM vient d’enchaîner sa pire série depuis qu’Igor Tudor est aux commandes du club. Trois défaites en Ligue 1, estompées par la double victoire en Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne. Et si l’OM s’est remis dans le travers en perdant à Francfort, il reste un dernier espoir de se qualifier face à Tottenham, la semaine prochaine. Mais l’ombre grandit clairement autour d’Igor Tudor, dont les choix sont difficilement compréhensibles depuis quelques matchs.

Alexandre Ruiz se frotte à Igor Tudor !

Face à Lens, comme contre Francfort, les choix d’Igor Tudor n’ont pas toujours été compris par les supporters et autres observateurs. Pourquoi sortir Matteo Guendouzi à l’heure de jeu alors qu’il est le buteur du match et l’un des meilleurs Marseillais sur la pelouse contre Francfort ? De plus, sa gestion du banc interroge. Dimitri Payet et Gerson, cadres de la saison dernière, entrent en cours de jeu pour des bouts de match voire même rien du tout (le Brésilien Gerson enchaîne son quatrième match sans jouer la moindre seconde…). Au sortir de la défaite contre Lens, au micro de Free TV, le journaliste Alexandre Ruiz a donc eu l’audace, le cran ou le courage de demander à Igor Tudor s’il n’avait pas commis d’erreur dans cette rencontre…

Quand Igor Tudor met un coup de pression à Alexandre Ruiz 👀 🎥 @FreeLigue1 pic.twitter.com/SmBGGwqxeI — BeFootball (@_BeFootball) October 24, 2022

« Avez-vous fait une erreur ? »

Alexandre Ruiz ne se démonte pas et ose un « Avez-vous fait une erreur ? ». Le visage d’Igor Tudor change. « Qui ? », rétorte-t-il, sèchement. Alexandre Ruiz enchaîne : « Vous ». « J’ai fait une erreur ? Que voulez-vous dire ? » La tension monte clairement sur le plateau d’après-match, sous le regard inquiet de Rio Mavuba et Julian Palmieri, deux consultants qui ne bougent pas une oreille… « Avez-vous commis une erreur, avez-vous le sentiment d’avoir commis une erreur dans ce match, c’est juste une question. Tactiquement, changement… » Igor Tudor respire, gonfle le torse, pose sa main sur l’épaule du journaliste et répond, toujours aussi sèchement : « Je vais répéter ce que je viens de dire : Il n’y avait qu’une seule équipe qui méritait de gagner ce soir, l’Olympique de Marseille. C’était un match fantastique, je suis si fier. C’est ma réponse ». Petit moment de flottement sur le plateau, Igor Tudor s’en va, laissant Alexandre Ruiz, solide, conclure l’interview. On comprend mieux les prises de bec dans le vestiaire entre les joueurs marseillais et leur entraîneur…