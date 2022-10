OM : Le retour du bâton va être violent pour Igor Tudor…

Après avoir fait des choix forts depuis le début de la saison, en laissant de côté des cadres de l’OM comme Payet et Gerson, Igor Tudor pourrait en payer le prix. Le vestiaire se fissure et la colère monte. Si les résultats ne suivent plus autant, attention danger…

Désigné entraîneur de l’OM depuis début juillet à la suite du départ soudain de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a eu beaucoup de mal à se faire accepter par tout le monde, le vestiaire jugeant de manière générale son manque de tact dans le travail. Plutôt bon dans ses choix depuis le début de la saison puisqu’il a mené l’OM vers un démarrage en trombe en Ligue 1, Igor Tudor montre tout de même des difficultés depuis quelques semaines et de nombreuses critiques émergent quant à sa façon de gérer l’effectif.

🗣💬"En début de saison, je faisais partie des défenseurs de Tudor mais il commence à m'agacer. Il a une responsabilité." Éric Di Meco ne cache plus son scepticisme quant aux derniers choix d'Igor Tudor lors des matches de l'OM. #RMCLive pic.twitter.com/DGfRVgzQe5 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 27, 2022

Un état de forme paradoxal

Excellent depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OM partait pour une superbe saison avec Igor Tudor à sa tête. Le seul point noir, ce démarrage difficile en Ligue des champions, ponctué par deux défaites frustrantes en deux matches. Mais tout s’est inversé d’un seul coup. Jusqu’au 8 octobre dernier, l’OM était encore invaincu en Ligue 1 et a enchaîné trois défaites consécutives, contre la lanterne rouge Ajaccio, le PSG et Lens. Au même moment, Marseille se prenait au rêve de continuer sa campagne européenne en gagnant ses deux duels face au Sporting Portugal. Une situation paradoxale qui prouve quand même que l’OM commence à s’essouffler légèrement.

Igor Tudor sur les critiques à son égard : « Quand on gagne, on est les plus forts, quand on perd, on est les plus nuls. Les deux derniers matchs qu'on a perdu étaient nos meilleures prestations depuis deux mois. Je ne vais pas changer ma façon de coacher » (🗣️ Conf de presse) pic.twitter.com/HoOx5SsRaI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 28, 2022

Des critiques qui fusent

S’il avait échappé aux critiques depuis le début de la saison grâce aux bons résultats de l’OM, Igor Tudor est largement sous le feu des réactions depuis quelques semaines désormais. Ciblé par ces défaites frustrantes depuis presque un mois, le Croate voit des reproches concernant ses choix dans l’effectif émerger. En effet, Tudor se prive de Dimitri Payet et de Gerson depuis quasiment le début de la saison et ses choix commencent à interpeller car il se reposerait trop souvent sur les mêmes joueurs pour avancer. L’OM a montré des difficultés en attaque notamment et se retrouve dos au mur pour sa qualification pour les huitièmes de finale en Ligue des champions.