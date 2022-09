OL : Rennes fonce sur Sinaly Diomandé !

A la peine en défense centrale, l’Olympique Lyonnais va perdre l’un de ses défenseurs prometteurs en la personne de Sinaly Diomandé. L’Ivoirien devrait rejoindre le Stade rennais. Crédit photo : Franco Arland/Icon Sport.

L’Olympique Lyonnais n’est absolument pas verni en défense centrale et ce n’est pas le départ de Sinaly Diomandé qui va arranger les choses, alors que Jérôme Boateng est toujours blessé et que Jason Denayer a quitté le club librement début juillet. Mais quand il y a une offre concrète il faut savoir la saisir. Comme Amine Gouiri, Sinaly Diomandé va rallier la Bretagne avec l’étiquette de pépite lyonnaise. Depuis son passage en professionnel, Sinaly Diomandé a proposé de très belles choses mais n’a pas été épargné par les blessures. Sa cheville lui a joué des tours, le privant de pratiquement toute la saison dernière.

Assez effaré par la dureté et l’aspect définitif des jugements sur Sinaly Diomandé, qui n’a que 21 ans et a montré de belles choses sur ses titularisations à Lyon. Tout le monde n’est pas Umtiti ou Lukeba, un DC de 21 ans ça progresse. Dans le contexte actuel, l’OL en a besoin. — Charly M. (@SeriousCharly) September 1, 2022

Une offre de 9 millions d’euros

Rennes a sorti le chéquier pour tenter de chiper Sinaly Diomandé à l’Olympique Lyonnais. D’après les informations de L’Équipe, la direction rennaise a proposé 9 millions d’euros à Jean-Michel Aulas. Le joueur de 21 ans est très bien connu en Bretagne puisque Florian Maurice, directeur sportif rennais, avait fait ses gammes à l’OL il y a quelques années. Blessé à la cheville depuis six mois et sans match dans les jambes, Sinaly Diomandé devrait bien rallier le Rohazon Park pour une durée de cinq ans. Nice et Troyes sont aussi présents sur le dossier.

Loïc Badé est à Nottingham pour passer sa visite médicale et s’engager avec le club de Premier League en prêt avec option d’achat. Pour le remplacer, Rennes a bouclé l’arrivée de Sinaly Diomandé. Contrat de 5 ans pour le défenseur central #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) September 1, 2022

Diomandé à Rennes pour remplacer Badé

Le jeu des chaises musicales se poursuit en ce jeudi 1er septembre, à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Victime de son succès, Loïc Badé devrait signer en Angleterre et chez le promu Nottingham Forest dans les prochaines heures. Le défenseur breton est déjà sur place pour signer son contrat et passer sa visite médicale. Le mercato XXL se poursuit pour le club anglais aux deux Ligues des champions. Depuis l’ouverture du mercato, les Reds ont recruté 18 joueurs pour plus de 160 millions d’euros.