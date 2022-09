Igor Tudor face à un défi XXL avant la Coupe du Monde, l’OM n’en croirait pas ses yeux

Pour ses 8 premiers matchs en Ligue 1, Igor Tudor n’a pas connu le goût de la défaite. Une première depuis 1992 pour un entraîneur marseillais. Mais le Croate pourrait se prendre à rêver de prolonger la série jusqu’au Mondial… 7 matchs au programme, dont le Clasico. Le défi est immense mais peut lancer l’OM vers les sommets.

Dans une saison complètement folle avec la présence dans le calendrier de la Coupe du monde en plein milieu du mois de novembre et de décembre, les équipes doivent s’adapter à la situation en enchaînant plus de matches que d’habitude. Un vrai défi pour Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’OM, qui est très convaincant depuis deux mois.Mais les choses sérieuses commencent maintenant pour le Croate qui s’apprête à passer une nouvelle étape jusqu’au début de la Coupe du monde. Ce nombre de matches en si peu de temps est difficile à tenir et c’est l’occasion de voir si Tudor ne va pas flancher.

Une saison incroyable en Championnat

Parfait depuis le début de la saison en Ligue 1, l’OM n’a pas encore perdu de match et reste à proximité du PSG en tête du classement. Le club phocéen n’a jamais connu meilleur démarrage depuis en 30 ans et pourtant tout laissait penser qu’Igor Tudor ne serait pas à la hauteur du rendez-vous qui lui était imposé. Mais à l’image de la fin de saison dernière, l’OM est très efficace sur les pelouses françaises et fait parler son mercato estival incroyable. Mais le plus dur reste à venir et il ne s’agissait que des huit premières journées de Ligue 1.

Le calendrier de L’OM : 30/09 : Angers / OM ✈️

04/10 : Marseille / Sporting 🏠

08/10 : Marseille / Ajaccio 🏠

12/10 : Sporting / Marseille ✈️

16/10 : PSG / OM✈️

23/10 : Marseille / Lens🏠

26/10 : Francfort / Marseille✈️

30/10 : Strasbourg / Marseille✈️

Un immense défi qui peut mettre tout le monde d’accord

Mais le défi qui attend Igor Tudor est énorme : préserver cette invincibilité jusqu’au Mondial ! L’occasion pour le Croate de prouver qu’il est bien à son poste d’entraîneur mais surtout de lancer l’OM plus que jamais dans la course au titre. Loin de convaincre le vestiaire marseillais, au départ, à cause de son fort caractère et de sa manière de travailler, Tudor a su répondre présent en affirmant ses décisions, comme la mise à l’écart de Dimitri Payet. Lors des prochaines semaines, le mur qui va se dresser devant les Marseillais est grand puisqu’en plus d’affronter le PSG le 16 octobre prochain, l’OM va devoir affronter Lens, troisième de Ligue 1 actuellement, Lyon et Monaco juste avant la coupure en raison de la Coupe du monde. Dans les temps de passage jusqu’à présent, Marseille a tous les ingrédients pour faire durer le plaisir. Et se donner de la confiance pour les échéances à venir. Reste invaincu en Ligue 1 et mettre un terme à la série noire en Ligue des Champions.