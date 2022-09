Dimitri Payet prépare un gros coup… Et l’OM pourrait en profiter !

En petite forme depuis le début de la saison, Dimitri Payet compte sur la trêve internationale pour se refaire une santé et revenir très fort lors de la reprise du championnat. Objectif : être irréprochable et convaincre, enfin, Igor Tudor.

Depuis près de deux mois, Dimitri Payet fait régulièrement l’actualité du côté de l’OM mais pas pour ses performances. En difficulté depuis le début de la saison, le Réunionnais a été écarté du groupe début août après des tensions avec le nouvel entraîneur Igor Tudor. En « méforme » selon le Croate, il a quand même eu du temps de jeu depuis quelques semaines, qui n’a pas permis de se démarquer. Ses entrées en jeu sont peu convaincantes et malgré sa protestation discrète lorsqu’il était éloigné des terrains, il donne raison à Tudor pour le moment et doit se rattraper s’il ne veut pas compromettre son avenir.

L’avis de @flogermain sur Payet et Gerson 🙌🙌🙌 (à écouter intégralement) pic.twitter.com/lYLQLjHiVq — Romain Canuti (@romcanuti) September 20, 2022

Une fin de carrière en danger ?

Mis à l’écart en début de saison par Igor Tudor qui voyait sans doute une sorte de punition pour les agissements de Payet en interne, l’international français n’a pas lâché l’affaire pour retrouver sa place dans l’effectif marseillais mais on ne peut pas dire qu’il soit bien utile. En difficulté sur le terrain, il n’est plus décisif et n’apporte pas beaucoup de soutien offensif à Alexis Sanchez par exemple. A 35 ans, Payet n’est pas loin d’une fin de carrière et s’il continue à décevoir, il pourrait être écarté définitivement de l’équipe. En août, le Français a d’abord fait le dos rond pour ne pas répondre brutalement à cette mise à l’écart mais il a assuré être « Marseillais à vie ».

Payet c’est pas possible c’est devenu un combattant UFC, il est balaise pic.twitter.com/K9k6gz2bRm — Alan 🇨🇱 (@alancstz_) September 25, 2022

Une période de repos forcé qui tombe bien

En difficulté depuis plusieurs mois, Dimitri Payet doit absolument retrouver la forme pour espérer continuer à jouer avec l’OM. Cette semaine, il ne fait pas partie de l’effectif de l’Equipe de France pour disputer la Ligue des nations pendant la trêve internationale. Il pourrait profiter de cette période de calme pour se refaire la cerise et revenir au niveau à la reprise du championnat. Pour le moment, Igor Tudor est loin d’être convaincu et il doit vraiment se ressaisir très vite car le Croate lui a accordé sa chance cette saison, en vain.