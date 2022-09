Luis Campos a vu juste, cette cible du PSG est tout simplement phénoménale…

Outre Milan Skriniar et Bernardo Silva, Luis Campos voulait absolument recruter Rafael Leao au PSG cet été. Et au regard des statistiques du buteur milanais en 2022, le patron parisien ne s’est pas trompé. C’est un crack complet !

En bon spécialiste du marché des transferts et dénicheur de jeunes pépites, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Rafael Leao cet été pour une arrivée au PSG. Le Portugais de 23 ans était déjà dans l’effectif lillois lors de la saison 2018-2019 quand Campos y établissait une équipe compétitive pour le titre national. S’il a eu du mal à se faire à son nouvel environnement à son arrivée à Milan en 2019, Rafael Leao est désormais une valeur sûre de l’effectif milanais puisqu’il est l’un des grands artisans de la belle saison 2021-2022 du Milan AC.

Un des feuilletons de l’été

Cet été, Luis Campos avait Rafael Leao dans son viseur et si le mercato n’a pas été pleinement réussi par le Portugais, il ne compte pas laisser passer cette belle opportunité. Mais ça risque d’être plus dur que prévu pour Campos quand on voit l’efficacité de l’ancien lillois. Auteur d’une saison exceptionnelle avec l’AC Milan, Leao continue sur sa lancée depuis deux mois et est l’un des principaux éléments de son équipe. Cet été, il faisait partie des plans de Luis Campos, au même titre que Bernardo Silva ou Milan Skriniar par exemple. Mais le PSG ne semble pas être la piste privilégiée par le jeune attaquant…

Le directeur de l'AC Milan Paolo Maldini à propos des rumeurs sur Rafael Leão a Chelsea : "Je pense que nous avons de bonnes chances de parvenir à un accord avec Rafa sur un nouveau contrat pour le garder ici à Milan" "Leão sait que le club est le meilleur pour sa progression" pic.twitter.com/0j7clejDsx — Chelsea FC FR (@ChelseaFCFRA) September 26, 2022

Une prolongation en vue pour la pépite portugaise

Si son avenir est largement en discussion depuis son arrivée à Milan en 2019, Rafael Leao semble progresser de plus en plus année après année et confirme son haut potentiel décelé par les observateurs. Alors que le contrat du Portugais se termine en juin 2024, le club milanais pourrait décider de le vendre prochainement pour une belle somme mais ce n’est vraisemblablement pas le chemin convoité par le principal intéressé. En effet, selon le directeur technique du club Paolo Maldini, Rafael Leao pourrait être prolongé prochainement tant son apport offensif est important.