L’OL vendu, les Américains débarquent… Jackpot total pour Aulas !

Dans l ‘ère du temps, la vente de l’OL devrait se boucler d’ici la fin de la semaine. Un gros coup pour le club de Jean-Michel Aulas, qui sort grand vainqueur de cette affaire.

C’est une nouvelle page de l’histoire lyonnaise qui s’ouvre. La vente de l’OL se précise selon le journal L’Equipe, qui indique que l’opération pourrait se boucler dans les jours à venir. L’Américain John Textor, qui s’est rapproché du club cet été, a pu régler les derniers détails d’une acquisition qui ne semble plus faire l’ombre d’un doute. En octobre, l’OL passera sous pavillon américain.

Un gros coup pour Jean-Michel Aulas !

Aulas va toucher le jackpot

La vente de l'OL est imminente Un accord oral avec les banques créancières, deux conseils d'administration ce jeudi et vendredi, la confiance au sein du board : tout indique, à Lyon, que la prise pouvoir de John Textor n'est plus qu'une question de jours https://t.co/KysBhmkqzI pic.twitter.com/lrmyBgNVsJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2022

John Textor devrait investir 400 millions d’euros pour se porter acquéreur de l’Olympique Lyonnais. Suffisant pour donner un nouveau souffle au club de Jean-Michel Aulas, qui sort grand vainqueur de l’opération. En effet, le patron des Gones va toucher une rémunération annuelle de 2 millions d’euros pour effectuer la transition avec les nouveaux repreneurs. Un contrat de 3 ans, assorti d’un système de primes allant jusqu’à un million d’euros de plus par saison… Et si jamais son contrat est stoppé avant les 3 ans, un chèque de 10 millions d’euros lui sera versé ! La juste récompense d’un homme qui a construit ce club de A à Z. Qui lui a offert ses plus belles heures, et notamment les sept titres de Ligue 1 consécutifs. Jamais personne n’a fait mieux, pas même le PSG.