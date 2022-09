OM : Tudor démarre sur des chapeaux de roue, le presque sans-faute est en vue…

Jamais l’OM n’avait aussi bien démarré une saison au 21e siècle. Une performance à mettre à l’actif d’Igor Tudor, le nouveau coach des Marseillais, qui peut réaliser un sans-faute en Ligue 1 jusqu’à la trêve internationale s’il s’impose contre Rennes dimanche…

Arrivé début juillet pour remplacer Jorge Sampaoli au pied levé, Igor Tudor est loin d’avoir fait l’unanimité dans le vestiaire comme dans le cœur des supporters. Mais en termes de résultats, le coach croate semble être la personne qu’il faut pour permettre à l’OM de rêver cette saison. Capables d’impressionner, les Marseillais réalisent un excellent début de saison. Tudor a à sa disposition un nouvel effectif arrivé cet été et il peut compter sur plusieurs éléments forts lors de chaque match pour aller chercher les victoires les unes après les autres. Notamment en Ligue 1.

Un début de saison qui fait rêver

Il fait bon d’être supporter de l’OM en ce moment. Invaincus en Ligue 1, les Marseillais ont enregistré six victoires en sept matches, tenant tête au PSG en haut du classement. C’est la première fois depuis bien longtemps que l’OM n’a pas aussi bien démarré la saison et les hommes d’Igor Tudor semblent en parfaite harmonie pour réaliser de grandes choses. Au point tactiquement, Tudor a de grands talents dans ses rangs et peut compter sur plusieurs excellents éléments pour dominer ses adversaires. Après la défaite contre Tottenham, l’OM a parfaitement réagi pour son premier test en Ligue 1 contre le LOSC et défiera Rennes, dimanche, pour continuer son beau parcours sur la scène nationale.

Salut la #TeamOM!

Les infos de La Commanderie à J-2 de la réception du #Rennes de #Mandanda. Gigot et Bailly absents.

A vivre ce dimanche, dès 15h00, sur @bleuprovence!#OM pic.twitter.com/C7DFuzHsZm — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 16, 2022

Faire oublier la Ligue des champions

Engagé en Ligue des champions cette année, l’OM ne parvient pas à enrayer la triste série noire de défaite sur la scène européenne. Malgré un super match à Tottenham, les Marseillais ont fini par plier. Contre Francfort, sortie de route… La Ligue 1 peut donc être le parfait remède pour se remettre à l’endroit et faire le plein de confiance avant la trêve internationale. Le presque sans-faute d’Igor Tudor est à portée de main, il faut confirmer. Et face à un concurrent à l’Europe, il faut d’autant plus prendre des points !