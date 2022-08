PSG : Carlos Soler bientôt officialisé

Le Paris Saint-Germain va enregistrer l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain en la personne de Carlos Soler. En quelques heures, Luis Campos est parvenu à boucler le deal à environ 24 heures de la fin du mercato. Crédit photo : DeFodi Images / Icon Sport.

Christophe Galtier avait prévu beaucoup de vagues dans cette fin de mercato, et il avait raison. « C’est toute la problématique du mercato. Dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger. Certains sont en instances de départ, d’autres attendent pour nous rejoindre. Nous avons identifié les postes où nous devons nous renforcer » déclarait l’entraîneur parisien avant d’affronter l’AS Monaco le week-end dernier. Alors que le dégraissage est toujours en cours, Luis Campos travaille toujours sur les prochaines recrues. Et le prochain est déjà tout trouvé. Carlos Soler va être la prochaine recrue parisienne d’après L’Équipe.

Comme voulu par Luis Campos, le secteur du milieu de terrain commence à s’étoffer et cela va encore se poursuivre jusque demain soir à minuit et la fin du marché des transferts. Après Vitinha et Renato Sanches, c’est Carlos Soler qui va poser ses valises à Paris. Il y a une première à tout et encore plus pour Carlos Soler qui va être transféré pour la première fois de sa carrière. D’après les médias espagnols et Fabrizio Romano, le milieu aux 225 matchs avec les Blanquinegros va rejoindre le PSG pour 18 millions d’euros hors bonus. Un contrat de cinq ans sera proposé à l’Espagnol.

« Le Paris Saint-Germain travaille actuellement sur l’horaire d’arrivée de Carlos Soler, mercredi. Les tests médicaux sont prévus car il sera bientôt dévoilé comme nouveau joueur du PSG » a twitté Fabrizio Romano ce mardi après-midi. La saison dernière, le capitaine valencien a grandement aidé les siens en marquant 12 buts et délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Le Valence FC perd l’un de ses monuments.

Paris Saint-Germain are set to sign Carlos Soler, here we go! PSG are closing on agreement with Valencia: €18m guaranteed fee plus €3m add-ons with solidariety fee. 🔴🔵 #PSG

Five year deal ready as Luis Campos wants Soler as player for present and future.

Fabián Ruiz, done. pic.twitter.com/MBJT8dmvrq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022