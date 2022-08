Une jeune pépite de 17 ans vers l’OL

L’Olympique Lyonnais devrait enregistrer l’arrivée du jeune arrière droit Saël Kumbedi. Les Gones ont trouvé un accord avec Le Havre ce mardi. Crédit photo : Alex Martin/FEP/Icon Sport.

Le Groupama Stadium va bientôt accueillir un champion d’Europe, non pas du standing d’un Cristiano Ronaldo ou d’un Karim Benzema mais ça reste quand même un très bon coup. Qui dit Olympique Lyonnais, dit jeunesse. A quelques heures de la fin du mercato estival, Jean-Michel Aulas et sa direction s’activent pour recruter Saël Kumbedi, seulement âgé de 17 ans. D’après L’Équipe, l’accord est total et le jeune havrais est attendu très bientôt à Lyon pour y signer son tout premier contrat professionnel. Ayant fait irruption la saison dernière avec le HAC, le défenseur tricolore a déjà participé à trois matchs de Ligue 2 cette saison, dont un comme titulaire. A noter qu’il compte une passe décisive de délivrée.

Une indemnité de un million d’euros

Voici la somme que devraient débourser les Gones pour s’attacher les services du jeune champion d’Europe U17. En mai, Saël Kumbedi avait fait grosse impression et s’était aussi mué en sauveur en inscrivant un doublé lors de la finale face aux Pays-Bas (2-1). A 24 heures de la fin du marché des transferts, l’opération est en bonne voie et devrait aboutir. L’Équipe annonce un contrat de trois ans plus deux en option. Le HAC aurait obtenu un pourcentage de 15% en cas de revente de sa trouvaille.

Numériquement parlant, Saël Kumbedi va remplacer l’ancien capitaine lyonnais, Léo Dubois, parti à Galatasaray il y a plusieurs semaines. Le natif de Stains devrait devenir la doublure de Malo Gusto sur le côté droit de la défense rhodanienne. « Attendu dans la soirée dans la capitale des Gaules, il passera sa visite médicale mercredi avant de signer un premier contrat professionnel longue durée. Le joueur ne jouera donc pas à Laval ce mardi soir » a déclaré Le Parisien dans ses colonnes.

Des intérêts de L1 et d’Italie ?

Toujours d’après L’Équipe, le jeune Saël Kumbedi avait le choix entre plusieurs clubs avant de finalement se diriger vers l’Olympique Lyonnais. « Pour réussir à attirer un jeune talent aussi convoité – notamment très concrètement par l’AC Milan et l’AS Monaco – les dirigeants lyonnais ont proposé un projet sportif qui a fait la différence » cite le quotidien sportif.