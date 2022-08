L’ASSE cartonne, le récital de Krasso… Le gros coup des Verts !

Le réveil de l’ASSE a enfin sonné en Ligue 2. Après un début de saison catastrophique, la bande à Laurent Batlles a enfin lancé son exercice 2022-2023.

Incapable de gagner le moindre match lors de ses cinq premières rencontres, l’ASSE a affiché des signaux inquiétants pour son triste retour en Ligue 2. Dans la continuité de sa descente aux enfers, les Verts ont continué de boire la tasse, amorphes. Au point de voir le nouveau coach, Laurent Batlles, fragiliser par cette spirale de mauvais résultat. En mode survie, l’ASSE a fait trembler quelques murs ces derniers jours et la réception de Bastia, ce mardi, était clairement une étape importante dans cette saison 2022-2023.

Signé… Krasso !

8e, 19e, 33e, 36e et 61e. A cinq reprises, l’ASSE a fait trembler les filets bastiais. De quoi redonner le sourire à un chaudron qui faisait grise mine depuis quelques semaines… Et pour lancer la révolte des Verts, Laurent Batlles a pu compter sur le grand monsieur de la 6e journée : Jean-Philippe Krasso. Avec 19 matchs de Ligue 2 au compteur avant la rencontre de mardi, l’attaquant stéphanois affichait un compteur de 5 buts. En l’espace de 42 minutes, il en a tout simplement inscrit 4 ! Et pour souligner l’extraordinaire performance de Krasso, une statistique qui ne trompe pas. Le Stéphanois a tiré 5 fois au but dans la soirée, pour 4 buts et une passe décisive. Qui dit mieux ?

Le match parfait !

Interrogé à la mi-temps du match contre Bastia, Jean-Philippe Krasso a affiché une détermination qui montre bien le changement d’état d’esprit qui règne à Sainté : « Il est clair qu’après avoir encaissé un 0-6, il faut relever la tête. On le fait bien. Dans l’état d’esprit, on est plus concentré. Lorsqu’on prend un tel score, on n’a plus envie de le prendre. D’entrée de match, on est plus concentré dans l’intensité, pour gagner les duels… L’important c’est de continuer de jouer en seconde mi-temps. Si on déjoue, Bastia peut mettre un but, un but en amenant un autre, il ne faut pas les laisser prendre la confiance. S’il faut en mettre 20, on en met 20. Il faut rester bien sérieux et ne pas se relâcher ».

Cinq matchs pour se relancer totalement

Le 0-6 en question, c’est la gifle encore dans les mémoires concédées à la maison contre Le Havre, candidat à la montée. Un revers qui s’estompe grâce à la prestation des Foréziens de mardi. A présent, il faut confirmer dès la prochaine journée, contre Pau, lanterne rouge du championnat. L’ASSE aura alors quatre rencontres aux sommets à ne surtout pas manquer. Des matchs qui seront clairement décisifs pour la saison 2022-2023 : Bordeaux à la maison le 10 septembre, Guingamp au Roudourou le 17 septembre, Grenoble à domicile pour le derby du 1er octobre et enfin Sochaux, dans le Doubs (8 octobre). Pour se relancer totalement, l’ASSE doit réaliser un parcours parfait et se repositionner dans le haut du tableau. Car déjà, les gros sont là… Caen, Bordeaux et Dijon sont placés, solides. Perdre du terrain avant l’automne peut déjà être fatal pour la suite…