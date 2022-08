Connaissez-vous vraiment Bernardo Silva, la prochaine recrue star du PSG ?

A moins de dix jours de la fin du mercato estival, le PSG semble toujours avoir les yeux rivés sur Bernardo Silva, la pièce maîtresse en milieu de terrain de Manchester City. Après une première expérience intéressante en Ligue 1, le Portugais pourrait faire son retour sur les pelouses de France.

C’est un des dossiers chauds du moment à Paris. Luis Campos rêve de Bernardo Silva dans le club de la capitale pour renforcer encore un peu plus l’effectif. Véritable joueur indispensable partout où il passe, le Portugais a déjà convaincu en France lors de sa révélation aux yeux du monde à Monaco. Après des débuts professionnels dans son club du Benfica Lisbonne, Bernardo Silva est aujourd’hui une star du football mondial. D’abord prêté puis transféré en 2015 à l’AS Monaco pour presque 16 millions d’euros, Silva s’engage avec Manchester City à la fin de l’exercice 2016-2017 pour cinq ans, un contrat de 50 millions d’euros, avec 20 millions d’euros en bonus. Contrat qui court jusqu’en juin 2025, le Portugais ayant prolongé en 2019.

Une révélation en France

Directement prêté après ses débuts professionnels, Bernardo Silva débute dans le club de la Principauté en 2014. Son transfert validé, il marque son premier but avec Monaco lors de la victoire 1-0 face à l’OM avant la trêve hivernale. Très bon joueur mais pas forcément le meilleur buteur, Silva marque 9 fois et délivre trois passes décisives lors de sa première saison. Après une deuxième saison de bonne facture, le projecteur est directement braqué sur Monaco lors de l’exercice 2016-2017. Aux côtés de la révélation Kylian Mbappé et la star Radamel Falcao, Bernardo Silva continue d’intéresser les plus grands clubs européens. Décisif lors de la qualification de son équipe pour la Ligue des champions, il réalise une grande saison. Monaco ira jusqu’à gagner le titre de champion de France devant le PSG et atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

La compilation des passes décisives de Kevin De Bruyne à la fin de sa carrière sera tellement indécente. Pas encore remis de ce bonbon pour Bernardo Silva. pic.twitter.com/Swha5O1nni — Scipion (@Scipionista) August 22, 2022

Il a failli quitter Manchester l’an dernier

Alors que le monde était frappé par la pandémie de Covid-19, Bernardo Silva a révélé se sentir mal au sein de son club, loin de sa famille. Les restrictions sanitaires l’ont empêché de rendre visite régulièrement à ses parents notamment, alors qu’il le faisait d’habitude. Une situation que le joueur au physique atypique (1,73 m et 64 kg) a eu du mal à digérer. Alors qu’il est devenu l’une des pièces maîtresses de Manchester City depuis son arrivée en 2017, Silva n’a pas trouvé de belle offre pour son départ du club, après des discussions avec les dirigeants des Citizens. Si aujourd’hui tout va mieux, son contrat arrive à son terme et il pourrait quitter le club prochainement.

Il rêve de jouer au Barça

Le dossier chaud de cette fin de mercato n’est pas encore garanti de faire son arrivée au PSG. Déjà bien connu en France, Bernardo Silva semble avoir d’autres plans en tête depuis quelques semaines : le FC Barcelone. Un rapprochement avec les dirigeants catalans semblait indiqué une voie toute tracée mais c’est bien Luis Campos qui revient à la charge depuis quelques jours. Visiblement plus intéressé par un transfert à Barcelone qu’à Paris, Bernardo Silva a même pensé à la prolongation à Manchester City. Pas encore convaincu, le conseiller parisien a proposé une énorme offre de 80 millions d’euros, refusée par les Citizens. L’avenir de Bernardo Silva n’est pas encore sûr, à moins de dix jours de la fin du mercato estival.