Longoria n’a pas réussi à les avoir… Le Top 3 des déceptions de l’été pour l’OM

Malgré un été formidable où l’OM a beaucoup recruté, Pablo Longoria n’a pas mené à bien la totalité de ses projets. Intéressé par plusieurs profils intrigants, le directeur de l’OM n’a cessé de relancer pour ces trois joueurs, sans succès.

Joueurs de renom, à potentiel et réputés solides, ces talents étaient dans le viseur de l’OM cet été. Le mercato estival des Olympiens a pourtant été largement réussi avec 12 recrues pour 12 départs mais Marseille en voulait encore plus. Pablo Longoria, qui a déjà réussi un énorme coup en intégrant Alexis Sanchez à l’équipe, aurait pu en faire d’autres en recrutant trois joueurs prometteurs, talentueux ou expérimentés.

3/ Memphis Depay

Après avoir quitté la Ligue 1 et l’OL l’année dernière, Memphis Depay a rejoint le FC Barcelone, libre de tout contrat. Mais il peine un petit peu depuis son arrivée au Barça et comme Média Foot l’a révélé avant tous les autres, il était dans le viseur de Pablo Longoria. Le profil de l’ancienne pièce maîtresse de l’OL intéressait beaucoup de monde en Europe et il ne serait pas surprenant qu’il continue son aventure dans une très grande équipe à l’avenir. Pas sûr que l’OM en fasse partie malheureusement, car Depay a confié qu’il a toujours voulu évoluer dans un grand club, capable de gagner la Ligue des Champions. Pour le moment, il va rester chez les Blaugranas.

Jusqu’à l’été prochain, a priori.

2/Seko Fofana

Élu dans l’équipe-type de la saison 2021-2022 de Ligue 1 et meilleur joueur africain de la saison, Seko Fofana fait les beaux jours du RC Lens puisque le club connaît des résultats impressionnants depuis des mois. L’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 intéresse beaucoup l’OM et il était peut-être proche de s’engager avec le club phocéen cet été. L’Ivoirien, qui possède beaucoup de prétendants en Ligue 1 mais aussi en Premier League, a même eu des propositions. Mais son club, le RC Lens, n’a rien lâché de tout l’été et réussit son objectif de garder Fofana dans son effectif. Malgré les multiples discussions avec les dirigeants parisiens et marseillais notamment, c’est bien Lens qui a eu le dernier mot.

1/ Ruslan Malinovskyi

Peu connu en France, Ruslan Malinovskyi était dans le viseur de l’OM sur cette fin de mercato mais ce dossier est tombé à l’eau. Le milieu de l’Atalanta Bergame faisait l’objet d’un coup de dernière minute, l’OM ayant déjà beaucoup recruté cet été. Mais les discussions entre son club et Pablo Longoria n’ont pas été favorables au club phocéen, l’Atalanta exigeant des revendications financières un peu trop élevées. Pour remplacer Malinovskyi, Pablo Longoria a fait appel à son plan B. Amine Harit, en prêt à Marseille pour la saison 2021-2022, vient d’être officialisé et son transfert de Schalke à l’OM coûtera 5 millions d’euros par le biais d’une option d’achat, en 2023.