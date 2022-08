PSG : Renato Sanches, un deuxième Ben Arfa pour Paris ? 

Après avoir officialisé l’arrivée de Renato Sanches, le PSG croit dur comme fer à la réussite de son poulain. Rapide, technique et souvent spectaculaire, le Portugais arrive sur le registre d’un certain Hatem Ben Arfa, qui s’est planté à Paris. Pourra-t-il faire mieux ?

Le mercato estival est décidément très animé pour PSG. Alors que le club va déjà accueillir dans ses rangs Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele, l’arrivée de Renato Sanches va encore plus booster la concurrence milieu de terrain. En pleine négociation avec le LOSC depuis plusieurs semaines, le club parisien a bouclé le contrat pour environ 13 millions d’euros. Mais pour le moment, personne ne connaît le plan de Christophe Galtier quant à l’avenir de Sanches. Afin d’affirmer son poste au sein du groupe déjà très dense du club de la capitale, le Portugais va devoir batailler. Le mercato se terminant le 31 août, le recrutement est selon l’entraîneur loin d’être terminé. De quoi semer encore un peu plus le trouble dans la tête des joueurs parisiens.

Renato Sanches content de rejoindre le PSG

Renato Sanches l’affirme, il est très content de rejoindre le club parisien. « Sûr d’avoir fait le bon choix », il connaît bien le Championnat de France puisqu’il vient en provenance de Lille. Il retrouvera aussi Christophe Galtier qui entraînait le LOSC lors de son arrivée dans le club lillois en 2019. A l’aise en Ligue 1, il est même l’une des pièces maîtresses du LOSC avec qui il devient Champion de France à l’issue de la saison 2020-2021. Également vainqueur du Trophée des champions en 2021, le Portugais brille. La présence de Galtier pèse certainement dans la décision du Champion d’Europe 2016, tant sa première expérience en France s’est bien passée. Confiant, Renato Sanches pourrait cependant se retrouver assez vite sur le banc de touche. Son poste de milieu de terrain est convoité par bon nombre de candidats. La liste des joueurs indésirables ne cessant de s’allonger ces dernières années, il a clairement pris un risque en venant à Paris. Là où d’autres avant lui ont échoué. Et notamment un certain Hatem Ben Arfa, profil dans son registre de joueur percutant, dribbleur et magique.

📺#LeVestiaire 🎙💬 « Ben Arfa sera toujours le bienvenu à Saint-Etienne. Contre nous avec Nice, il a même dribblé le kiné ! » pic.twitter.com/e7bApFg9Op — RMC Sport (@RMCsport) April 15, 2019

Une place difficile à prendre

En effet, Renato Sanches va devoir faire ses preuves pour rêver d’une titularisation derrière le trio infernal Messi-Neymar-Mbappé. Pour ne pas connaître un destin à la Hatem Ben Arfa, le Portugais va devoir rattraper son retard. Si la place de Marco Verratti en milieu de terrain semble impossible à déloger lorsqu’il est présent, la nouvelle recrue Vitinha s’est fait remarquer lors de la préparation estivale. Les observateurs prévoient à Renato Sanches seulement un rôle complémentaire dans l’effectif. Pressenti comme le remplaçant de Marco Verratti lors de ses absences, l’ancien joueur du Bayern Munich peut compter sur une force physique remarquable. Parfois irrégulier au LOSC, son temps de jeu à Paris pourrait être largement diminué. Sauf s’il trouve la constance et parvient à faire des différences en Ligue 1, comme en Ligue des Champions. Paris a besoin de ce type de joueur, capable d’amener de la folie et un plus dans des matchs couperets. Sur un dribble, sur une passe, sur un éclair de génie, Hatem Ben Arfa comme Renato Sanches ont su montrer qu’ils étaient capables, avant le PSG. HBA s’est cassé les dents en voulant devenir le prince du Parc. Reste à savoir si son successeur trouvera les clés pour éviter de connaître le même sort. Mieux entouré que le Français, le Portugais a plus de chance sur le papier.

Le calendrier complet de la saison du PSG 2022-2023

Journée 1

Clermont – Paris SG, 6 août

Journée 2

Paris SG – Montpellier, 13 août

Journée 3

Lille – Paris SG, 21 août

Journée 4

Paris SG – Monaco, 28 août

Journée 5

Toulouse – Paris SG, 31 août

Journée 6

Nantes – Paris SG, 4 septembre

Journée 7

Paris SG – Brest, 11 septembre

Journée 8

Lyon – Paris SG, 18 septembre

Journée 9

Paris SG – Nice, 2 octobre

Journée 10

Reims – Paris SG, 9 octobre

Journée 11

Paris SG – Marseille, 16 octobre

Journée 12

Ajaccio – Paris SG, 23 octobre

Journée 13

Paris SG – Troyes, 30 octobre

Journée 14

Lorient – Paris SG, 6 novembre

Journée 15

Paris SG – Auxerre, 13 novembre

Journée 16

Paris SG – Strasbourg, 28 décembre

Journée 17

Lens – Paris SG, 1 janvier

Journée 18

Paris SG – Angers, 11 janvier

Journée 19

Rennes – Paris SG, 15 janvier

Journée 20

Paris SG – Reims, 29 janvier

Journée 21

Montpellier – Paris SG, 1 février

Journée 22

Paris SG – Toulouse, 5 février

Journée 23

Monaco – Paris SG, 12 février

Journée 24

Paris SG – Lille, 19 février

Journée 25

Marseille – Paris SG, 26 février

Journée 26

Paris SG – Nantes, 5 mars

Journée 27

Brest – Paris SG, 12 mars

Journée 28

Paris SG – Rennes, 19 mars

Journée 29

Paris SG – Lyon, 2 avril

Journée 30

Nice – Paris SG, 9 avril

Journée 31

Paris SG – Lens, 16 avril

Journée 32

Angers – Paris SG, 23 avril

Journée 33

Paris SG – Lorient, 30 avril

Journée 34

Troyes – Paris SG, 7 mai

Journée 35

Paris SG – Ajaccio, 14 mai

Journée 36

Auxerre – Paris SG, 21 mai

Journée 37

Strasbourg – Paris SG, 27 mai

Journée 38

Paris SG – Clermont, 3 juin