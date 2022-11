Luis Campos a trouvé la perle rare qui manque au PSG…

En pistant Victor Osimhen, Luis Campos ne s’y trompe pas. Le Nigérian a toutes les qualités pour répondre aux besoins du PSG. Attaquant de pointe, capable d’apporter de la densité physique, une présence dans les airs et de marquer une tonne de but. C’est le candidat idéal !

Une fois de plus, le Paris Saint-Germain devrait être actif lors du prochain mercato. Alors que Luis Campos a déjà entamé les discussions avec le clan Messi concernant une éventuelle prolongation, le directeur sportif parisien envisage également de nouvelles pistes pour venir renforcer le secteur offensif du PSG. Et le Portugais pourrait bien se tourner vers un joueur qu’il connait bien : Victor Osimhen. Les deux hommes se sont déjà côtoyés au LOSC, et Luis Campos avait joué un rôle majeur dans la signature du Nigérian.

Un joueur en grande forme

Depuis son arrivée du coté de Naples à l’été 2020, l’ancien buteur du LOSC a mis tout le monde d’accord. Parfois freiné par les blessures, Osimhen semble en pleine possession de ses moyens cette saison, et reste sur une incroyable série de 6 buts (et 2 passes décisives) sur ses 4 dernières apparitions en championnat. Déjà décisif à 11 reprises en Serie A, il est le second joueur le plus décisif du championnat, derrière son coéquipier Kvaratskhelia, avec qui il forme un duo qui porte le Napoli. Forcément, un tel début de saison fait des envieux, et le buteur né en 1998 se sait désormais courtisé.

La concurrence sera rude pour le PSG

A Paris, Osimhen serait une véritable plus-value pour l’effectif rouge et bleu, qui manque encore d’un véritable avant-centre confirmé au plus haut niveau. Rapide, technique et bon dans les airs, le Nigérian possède le profil-type de l’attaquant moderne, et son style de jeu collerait parfaitement avec celui du Paris Saint-Germain. Cependant, les Parisiens ne seront pas seuls sur ce dossier, et devront faire face à la concurrence de plusieurs clubs anglais comme Chelsea, Tottenham ou Manchester United. Luis Campos va devoir redoubler d’efforts s’il souhaite attirer le buteur de Naples dans la capitale.