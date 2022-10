PSG : Une pépite à l’origine du conflit Luis Campos / Antero Henrique (INFO Média Foot)

Initialement cordiale, la relation entre Luis Campos et Antero Henrique s’est détériorée au fur et à mesure de l’été. Et selon nos infos, un dossier a mis le feu aux poudres entre les deux hommes…

Luis Campos et Antero Henrique se connaissent bien. Très bien, même. Les deux hommes ont très souvent eu l’occasion de se croiser par le passé et disposent d’un entourage commun. Compatriotes portugais, ils se sont « retrouvés » au PSG l’été dernier par des biais bien distincts. Choisis pour piloter le projet parisien, Luis Campos a vu Antero Henrique intégrer l’organisation du club à la demande de Doha. L’ancien directeur sportif du PSG est en effet resté des proches des décideurs qataris. Après avoir conduit une mission auprès de la Fédération Qatarie de Football, le voilà de retour aux affaires, avec notamment la gestion des départs. Mais clairement, Antero Henrique n’est pas un choix de Luis Campos.

Antero Henrique a pris ses « aises »

Pour prendre en main le PSG, Luis Campos a imposé ses conditions. Et sa méthode. Mais très vite, le nouveau patron du projet parisien a vu son compère Antero Henrique prendre des libertés. Des discussions dans un dossier, sans grande concertation avec l’équipe mise en place par Campos (dossier Skriniar). Des « pistes » dont il était parfois le seul à explorer. Le naturel du directeur sportif est revenu au galop… Oubliant parfois, un peu trop aux yeux de Luis Campos, sa mission de ventes et départs des joueurs qui ne faisaient plus partie des plus de Christophe Galtier.

🇵🇹 Gonçalo Ramos : l'arme fatale de Benfica 🇵🇹 Dans la lignée de l'excellent début de saison du Benfica, l'avant-centre de 21 ans a pris de l'envergure et s'affirme comme l'un des meilleurs espoirs européens. Présentation du joueur & Analyse data dans ce thread🧵👇 pic.twitter.com/xTw5Ol0fFV — Data'Scout (@datascout_) October 4, 2022

Gonçalo Ramos, la goutte d’eau

Si Luis Campos et Antero Henrique ont eu matière à se diviser l’été dernier, creusant ainsi un peu plus le fossé des dysfonctionnements parisiens, quelques semaines seulement après la mise en place du « nouveau projet », loin du « bling bling », un dossier a particulièrement incarné leur désaccord. D’après Média Foot, c’est la piste Gonçalo Ramos. Très apprécié par Luis Campos, l’attaquant du Benfica figurait parmi ses cibles estivales, notamment pour jouer ce fameux rôle de « pivot », qui fait tant débat désormais (#pivotgang). De son côté, Antero Henrique estime que ce n’est pas un joueur capable d’évoluer à Paris ni d’apporter un vrai plus. A ses yeux, cette piste ne doit pas être creusée. Une divergence de point de vue qui a fait perdre beaucoup de temps et d’énergie au PSG, pour finalement ne pas faire d’attaquant supplémentaire autre que Hugo Ekitike. Deux mois après la fermeture du mercato, le constat est clair : il manque un attaquant de pointe à Paris.