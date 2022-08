Campos sur le point de déposer un joli chèque à la compta, le PSG se frotte les mains !

Après avoir recruter à tour de bras, le PSG active l’option « vente de joueurs ». A la manœuvre, une nouvelle fois, Luis Campos. Et à la clé, un joli transfert sur le point de se signer.

Il est écrit que ce mercato 2022 sera l’un des plus actifs du PSG. Après de belles arrivées (Vitinha, Ekitike, Mukiele et Sanches), en attendant au moins trois autres joueurs, Paris vient d’actionner le volet des départs. Et la mission de Luis Campos est clairement de récupérer le plus possible sur les profils qu’il a placé sur la liste des indésirables. Ces derniers jours, plusieurs dossiers se sont accélérés. En commençant par Georginio Wijnaldum, prêté à la Roma avec une option d’achat. Et un autre milieu de terrain pourrait suivre, en Allemagne cette fois.

Dina Ebimbe bientôt vendu

D’après les infos du site de L’Equipe, le PSG est en train de boucler une nouvelle vente avec un titi parisien cette fois. Il s’agit du milieu de terrain formé au club, le jeune Eric Dina Ebimbe. Après un prêt convaincant à Dijon, il pensait pouvoir jouer dans la rotation de Christophe Galtier. Mais Luis Campos a d’autres ambitions, celle de miser sur Vitinha, Renato Sanches et prochainement Fabian Ruiz. Pour Dina Ebimbe, c’est donc en Allemagne que la suite de sa carrière devrait s’écrire.

Francfort est à la baguette pour le signer.

🚨 | Avec le départ de Filip Kostic vers la Juventus, cela va permettre à l’Eintracht Francfort de transmettre une nouvelle offre au #PSG pour Eric Junior Dina Ebimbe ! 📱L’Équipe pic.twitter.com/5f0NURvWkO — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2022

10 millions dans les caisses du club

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Eric Dina Ebimbe pourrait rapporter un joli chèque à Paris. En effet, Francfort pourrait lâcher jusqu’à 10 millions d’euros pour le Français de 21 ans. Luis Campos négocie habilement pour tenter de tirer au maximum de ce dossier et Doha s’en frotte les mains, peu habitué à récupérer des jolis chèques mais plutôt à les dépenser. Et il devrait y en avoir d’autres. Les ventes de Julian Draxler, Ander Herrera, Leandro Paredes et surtout Mauro Icardi sont espérées. Paris pourrait ainsi récupérer une jolie manne financière et ainsi réinvestir sur les trois derniers dossiers « arrivée » du mercato. Pour rappel, Christophe Galtier attend un défenseur (Milan Skriniar), un milieu (Fabian Ruiz) et un attaquant (Rafaël Leao).