Une punition grandeur nature pour Cristiano Ronaldo ?

Les médias anglais se penchent sur la situation de Cristiano Ronaldo et indiquent que le traitement de choc réservé par son entraîneur, Erik ten Hag, serait une punition pour avoir tenté de quitter Manchester United. Au coin, Monsieur CR7…

De retour en Premier League à Manchester United depuis 2021, là où presque tout a commencé au début de sa carrière professionnelle, Cristiano Ronaldo ne se sent plus à l’aise dans le club anglais qui connaît une situation compliquée. Sixièmes de Premier League la saison dernière, les Red Devils ne disputent pas la Ligue des champions cette année, compétition chère au Portugais. Témoignant à plusieurs reprises son envie de quitter le club, Cristiano Ronaldo instaure une mauvaise ambiance dans le vestiaire depuis le début de la saison. En crise au tout début de la saison, Manchester United semblait très inquiet pour la suite, alors que le quintuple Ballon d’or peine à trouver un nouveau club.

Son avenir est en danger.

Un été passé à trouver une destination

A cause des mauvais résultats du club, pas à la hauteur des espérances du Portugais, Ronaldo a passé l’été à essayer de trouver une solution pour quitter le club. Très cher en raison du prestige autour de lui, il est très difficile de trouver un club capable de mettre beaucoup d’argent pour un joueur de 37 ans, même si c’est Ronaldo. Il a fait part depuis de longues semaines déjà son désir de quitter le navire aux dirigeants mancuniens, qui lui reprochent son manque de sérieux sur le terrain et avec ses coéquipiers. Il ne prend plus la peine de saluer ses fans et ne semble plus heureux à Manchester.

Une fin de carrière en danger

Même s’il n’a pas abandonné l’idée de quitter Manchester United cet hiver, Cristiano Ronaldo est tenu responsable de la situation de début de saison. Le club, tombé dans la crise, a finalement relevé la tête en enchaînant quatre victoires consécutives en Championnat, sans l’aide du Portugais. Et l’entraîneur aurait décidé de faire payer Ronaldo en le privant de temps de jeu, alors qu’il n’est plus décisif sur le terrain. Le club, engagé en Ligue Europa, a perdu sa première rencontre malgré sa présence dans l’effectif. Lors des prochaines semaines, Erik ten Hag pourrait priver CR7 de jeu et la carrière du champion pourrait être mise en danger.