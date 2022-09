OM : La vente du club définitivement aux oubliettes ?

Attendue depuis un an, et notamment pour cet été, la vente de l’OM n’est pas venue. Après le temps des rumeurs et autres fake news, il semble que Frank McCourt soit déterminé à conserver le club, même s’il y a des approches extérieures.

Comme le mercato, cela a été l’un des feuilletons de l’été. Même si, depuis plus d’un an, les informations autour de la vente de l’OM sont à prendre avec des pincettes. S’il est évident qu’il y a toujours des pistes pour une future vente du club, Frank McCourt, le propriétaire actuel, resterait pour le moment à la tête du club marseillais. Mais si cette histoire fait parler depuis pas mal de temps maintenant, il ne serait pas étonnant de voir une surprise débarquer dans quelques temps. L’OM reste sous surveillance régulière. Auteur d’un début de saison excellent (en Ligue 1), le meilleur depuis bien longtemps, le club peut intéresser certains prétendants.

Des rumeurs incessantes

Ces dernières années, beaucoup de rumeurs autour de la vente de l’OM ont vu le jour et s’il est très difficile de savoir exactement quelle information est exacte, beaucoup de journalistes prennent parole concernant ce dossier. En mai 2021, une journaliste brésilienne annonçait que la vente se préparerait et que l’OM disposerait de gros moyens financiers pour ses futurs mercatos. Mais c’est surtout en fin de saison dernière que le sujet a été remis au goût du jour. Thibaud Vézirian, journaliste français, confiait même que la vente du club était actée et qu’il fallait attendre pour avoir la confirmation.

Une confirmation qui n’est jamais venue pour le moment.

Des discussions en interne par rapport au mercato

En difficulté financière depuis quelques années en raison du nombre de joueurs dont le club veut se séparer, l’OM a parfois eu du mal à faire rentrer de l’argent dans les caisses du club. Cet été, le mercato estival a été très impressionnant et Frank McCourt a forcément signifié à Pablo Longoria qu’il fallait vendre. Si l’on regarde bien la situation du club lors du mercato, l’OM a beaucoup acheté. Et même s’il s’est débarrassé de plusieurs indésirables, c’était souvent par prêt. Mais Frank McCourt reste très attentif aux recettes perçues par le club et reste le propriétaire de l’OM.