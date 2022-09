Doué, Abline, Assignon… L’incroyable réservoir de pépites du Stade Rennais !

La formation rennaise dispose d’une génération exceptionnelle que Bruno Génésio intègre peu à peu à l’effectif. Des talents qui pourraient clairement permettre au club de franchir une nouvelle étape.

Porté par son incroyable centre de formation ces dernières années, le Stade Rennais continue d’étonner. Malgré un début de saison en Ligue 1 un peu plus poussif cette année, le club reste sur trois saisons complètes, jouant une place européenne à chaque fois. Et c’est justement en Europe que se révèlent petit à petit les pépites que le club a à sa disposition. En arrachant au bout du bout une victoire importante en Ligue Europa face à Larnaca la semaine dernière, Rennes peut espérer lancer définitivement sa saison grâce à ce match.

Le but d’Assignon est une merveille ! pic.twitter.com/joFIy8AP9Z — Вяєιzн Єσ Мα Вяσ !® #SRFC (@BreizhEoMaBro_) September 8, 2022

Un centre de formation efficace

Depuis quelques années, le centre de formation du Stade Rennais s’avère être l’un des meilleurs en France. Outre celui du PSG ou celui de l’OL, Rennes peut se targuer de réussir à faire sortir des joueurs prometteurs récemment. Jeunes mais déjà efficaces, certains ont déjà pris place dans l’effectif de Bruno Génésio, mais aussi ailleurs. En effet, l’exemple le plus parlant est certainement celui d’Eduardo Camavinga. Véritable prodige du milieu de terrain, il a déjà convaincu la planète foot en rejoignant l’un des plus grands clubs d’Europe, le Real Madrid. Et d’autres joueurs issus du centre de formation rennais pourraient bien s’en inspirer.

Avec son but face à Brest, Désiré Doué🇫🇷 devient le premier joueur de la génération 2005 à inscrire un but dans les 5 grands championnats européens. (@OptaJean) #Crack pic.twitter.com/St2dRYOtDR — Actu SRFC (@ActuSRFC_) August 31, 2022

Des débuts professionnels très précoces

Ils sont beaucoup mais ils sont très utiles pour Bruno Génésio qui n’hésite pas à les lancer sur la scène nationale. Ces joueurs issus du centre de formation commencent à peupler l’effectif du Stade Rennais et pourraient permettre au club de briller encore plus en Ligue 1 mais aussi sur la scène européenne. Présent depuis le début de la saison avec Rennes, Désiré Doué a même marqué son premier but professionnel, alors qu’il a seulement 17 ans. Une performance très prometteuse pour celui dont le frère aîné a également été formé à Rennes. Contre Larnaca, Lorenz Assignon a permis à son club d’arracher les trois points de la victoire pour débuter son parcours en Ligue Europa, très important pour un club qui a moyennement commencé sa saison. D’autres joueurs issus du centre de formation ont connu leur première expérience en Ligue Europa, à l’image de Matthis Abline, 19 ans.