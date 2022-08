MU : Enfin le dénouement dans le feuilleton CR7 !

Le sort de Cristiano Ronaldo parait scellé à quelques heures de la fin du mercato estival. Erik ten Hag a tranché pour l’avenir du Portugais de 37 ans, encore lié à Manchester United jusque 2023. Crédit photo : Twitter @Cristiano.

Le quintuple Ballon d’Or a été annoncé dans les plus grands clubs européens et a même reçu des offres pharamineuses venant du Moyen-Orient, mais CR7 est bien parti pour rester chez les Red Devils. Désireux de jouer la Ligue des champions, il devrait finalement jouer l’Europa League avec le club mancunien. Erik ten Hag s’est confié avant la rencontre de ce jeudi à Leicester et il n’y a aucun doute pour le Hollandais, le mercato mancunien touche à sa fin.

CR7 dans les plans

Les Red Devils se relèvent petit à petit en Premier League après avoir enchaîné deux victoires de suite face à Liverpool et à Southampton dernièrement. Erik ten Hag et ses hommes tenteront le trois à la suite ce jeudi à Leicester mais en conférence de presse, les questions tournaient surtout autour de Cristiano Ronaldo et non de football. Voici la réponse du boss mancunien à une question sur l’avenir de CR7. « C’est clair, évidemment. Comme je l’ai dit, nous avons besoin de joueurs de qualité ». Sur le banc lors des deux dernières journées de Premier League, le Portugais aux 117 buts n’a toujours pas débloqué son compteur cette saison.

Antony et Dubravka, dernières recrues

Après avoir bouclé l’arrivée de Casemiro pour 70 millions d’euros, Manchester United a frappé un grand coup en cassant sa tirelire pour Antony. Le jeune ailier brésilien de l’Ajax va parapher un contrat de cinq ans contre une indemnité de transfert de 95 millions d’euros. Ce qui en fait le joueur le plus cher de l’été et le second le plus cher de l’histoire des Red Devils. A noter que Martin Dubravka va aussi rejoindre Carrington et Old Trafford. Le gardien de 33 ans servira à concurrencer David de Gea, souvent irrégulier. Plus aucune arrivée ou aucun départ par la suite pour l’entraîneur néerlandais.

« Pour ce mercato, je pense que oui, ce sera terminé. Même si en tant que club de haut niveau, vous devez toujours être vigilant en cas de grande opportunité. Cette équipe ira au minimum jusqu’à janvier » a déclaré l’ancien tacticien de l’Ajax Amsterdam. On imagine donc que le dossier CR7 est clos jusqu’à janvier. A partir du 1er janvier, Cristiano Ronaldo sera libre de négocier et d’échanger avec le club qu’il le souhaite.