MU : Nani enterre les Red Devils et sauve CR7

L’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Nani, s’est prononcé sur son ancien club, totalement à la dérive, et son compatriote portugais. Ses envies de départ, son attitude très critiquée, l’ailier de 35 ans comprend tout. Crédit photo : Icon Sport.

A eux deux ils semaient la zizanie dans les défenses de Premier League entre 2007 et 2009 lorsqu’ils jouaient ensemble sous les couleurs mancuniennes. Même si aujourd’hui les deux champions d’Europe en 2016 avec le Portugal sont éloignés d’un point de vue géographique, ils restent très proches l’un de l’autre. La recrue star des Melbourne Victory a défendu l’attitude du quintuple Ballon d’Or. Pour Nani, Cristiano Ronaldo est conscient de ce qu’il fait.

Pour rappel, l’ancienne légende du Real Madrid souhaite quitter MU car les Red Devils ne disputeront pas la prochaine Ligue des champions. Le début de championnat est également catastrophique avec deux défaites en deux journées dont la dernière à Brentford (4-0). Il y a urgence. CR7 et quelques coéquipiers ont mis la pression à leur dirigeants pour recruter en masse avant la fin du mercato. Seuls trois joueurs ont posé leur valise à Old Trafford depuis début juin : Christian Erikse, Tyrell Malacia et Lisandro Martinez.

Nani : « Il n’y a plus d’envie de gagner à MU »

C’est dans le podcast « Vibe with five » d’un autre ancien coéquipier, Rio Ferdinand, que Nani s’est livré. Pendant près d’une heure, le joueur passé par Venise la saison dernière a échangé avec l’ancien défenseur ainsi que Joel Beya et Stephen Howson sur le niveau actuel de Manchester United. « Je n’aime pas trop parler, je ne parle pas des joueurs mais vous pouvez voir qu’il n’y a pas de faim, il n’y a pas d’attitude ou d’envie de gagner dans le club. Vous avez beaucoup de joueurs talentueux mais ils ne veulent pas se fatiguer. Si je devais transpirer pour gagner, je le ferais. Ils préfèrent ne pas transpirer. Vous avez des joueurs talentueux dans l’équipe avec beaucoup de compétences, ils peuvent tirer du pied droit et du pied gauche mais lors du dernier match contre Brentford, personne ne tirait au but, tout le monde faisait des passes » a déclaré Nani.

Un constat identique à celui effectué par d’autres légendes du club comme Gary et Phil Neville, Roy Keane ou bien même Rio Ferdinand sur les plateaux de Sky Sports. « Il n’y avait pas de personnalités, ni de personnages. Il y avait un manque d’intelligence footballistique à Manchester United » a déclaré Roy Keane après la défaite (1-2) contre Brighton. « Brentford nous gifle. Mes téléphones s’éteignent. Ma tête me fait mal. Mon cœur. A L’AIDE » a twitté Rio Ferdinand après la gifle reçue à Brentford avant de rajouter cela lors d’un live sur sa chaîne Youtube. « Nous nous prostituons presque pour recruter Frenkie De Jong. Pendant trois mois on l’a presque supplié « Viens avec nous s’il te plaît », « Regarde-nous, s’il te plaît ». Il a regardé le club et a dit « Ce n’est pas pour moi ». Et nous sommes toujours là : « S’il te plaît, donne-nous une chance. » »

Brentford are slapping us up….my phones going off….my head hurts….my heart…HELP NEEDED — Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 13, 2022

Nani : « CR7 est un grand garçon »

Chez la communauté des Red Devils, Cristiano Ronaldo est clairement pointé du doigt. Prêt à tout pour jouer la Ligue des champions, le nom du meilleur buteur en C1 avec ses 140 buts a même été cité du côté de l’Atlético Madrid. Bis repetita en Premier League chez des concurrents de Manchester Utd comme Chelsea ou le rival historique City. Mais le problème n’est pas là pour Nani. « Cela fait longtemps que nous n’avons pas joué ensemble et Cristiano n’est plus un enfant. Les temps changent et les réactions peuvent changer aussi. Mais, comme nous le voyons, il fait les mêmes choses que d’habitude. Il n’aime pas perdre, il réagit quand l’équipe ne va pas bien. Pour Cristiano Ronaldo, il n’a pas de temps à perdre à construire des équipes ou à attendre la saison suivante. Il veut continuer à être au sommet, à marquer des buts, à être le meilleur. C’est pourquoi la réaction est normale, nous avons tous des réactions erronées parfois » a déclaré l’international portugais aux 112 sélections et 23 buts.

Nani on Ronaldo: « We haven’t played together for a long time, Cristiano is no longer a kid. Things change, reactions and attitudes can change too. From what I’ve seen, he does the same things he did. » pic.twitter.com/j2tOe3Gc6I — CristianoXtra (@CristianoXtra_) August 17, 2022

Absent de tournée estivale en Océanie, Cristiano Ronaldo a pris part aux deux derniers matchs de PL dont un comme remplaçant. Son agent Jorge Mendes est toujours sur le coup pour lui trouver une porte de sortie à un an de la fin de son contrat en juin 2023.