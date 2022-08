Cristiano Ronaldo : La vidéo qui en dit long sur la vérité et sa situation à Manchester…

S’il souhaite quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo ne parvient pas encore à établir son prochain point de chute. Jorge Mendes s’en occupe en coulisses. Et si les fans se demandent pourquoi il veut partir, voici la réponse en images.

Cristiano Ronaldo veut partir.

Ce n’est un secret pour personne, désormais. Et si CR7 pensait que son dossier pouvait être réglé rapidement, avant la reprise de l’entraînement, le Portugais a vu trop juste. Jorge Mendes, son agent, a besoin d’un peu plus de temps pour organiser son départ du Nord de l’Angleterre. Un endroit où il a vécu des moments merveilleux, au début de sa carrière. Et s’il a pris plaisir à revenir chez lui, Cristiano Ronaldo dit stop.

Un frein pour les jeunes, vraiment ?

A Manchester United, Cristiano Ronaldo a fait le tour. Et à 37 ans, il n’a plus de temps à perdre. Notamment dans un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions… Un club dans lequel on lui reproche d’être un frein pour les jeunes pousses du club qui ne demandent qu’à émerger. CR7 prendrait toute la lumière et ne penserait qu’à lui face aux buts adverses… Pourtant, quand on prend le temps de bien regarder les images des derniers mois, il semble que le problème soit ailleurs.

Voici Cristiano Ronaldo, le fameux « problème » de Manchester United, celui qui empêche les jeunes de se développer mdddrr pic.twitter.com/Zvq7EiE6qB — Alicia (@aliciabhr) August 8, 2022

Quelle destination pour CR7 ?

Cristiano Ronaldo a besoin de quitter Manchester United pour s’éviter une fin de carrière en demi-teinte. Le Portugais aux cinq Ballons d’Or doit relever un nouveau défi. Pour cela, il doit quitter les Red Devils au plus vite. Mais pour aller où ? Si les pistes menant au Bayern Munich, Chelsea ou encore l’Atletico de Madrid ont été évoquées, aucune ne semble aujourd’hui en mesure d’aller au bout. En revanche, il reste des écuries comme le Real Madrid, qui cherche un renfort offensif. Comme le PSG, qui veut encore faire un attaquant d’ici le 31 août, notamment si Icardi s’en va. Ou encore des écuries comme l’Inter Milan, gérées par des fonds puissants…