Le Borussia Dortmund répond à la rumeur CR7

Désireux de quitter Manchester United pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Cristiano Ronaldo n’aurait pas dit non pour rejoindre le Borussia Dortmund. Un avis partagé par le club de la Rhur ? Crédit photo : Twitter @Cristiano.

Mais où va bien finir Cristiano Ronaldo à la fin du mercato ? Il est difficile d’imaginer le quintuple Ballon d’Or jouer la Ligue Europa avec les Red Devils. Encore sous contrat avec MU jusque juin 2023, le Portugais de 37 ans cherche avec son agent, Jorge Mendes, une porte de sortie depuis presque deux mois. Annoncé à Chelsea, au Bayern Munich ou même à l’Atlético Madrid, c’est maintenant au tour du Borussia Dortmund d’être cité. Les Jaune et Noir vont disputer la prochaine Ligue des champions. Une motivation supplémentaire pour le meilleur buteur de la C1 avec ses 140 buts.

Le Borussia Dortmund recale Cristiano

Hans-Joachim Watzke : « Absolument aucun contact, en conséquence pas de transfert »

Ce vendredi, il a fallu mettre stopper l’hémorragie. Chose faite en conférence de presse par le patron du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke. L’homme d’affaires de 63 ans n’a pas mâché ses mots. « Cristiano Ronaldo et le Borussia. Au premier abord, ça a l’air charmant. J’adore ce joueur, c’est l’un des plus grands joueurs que le monde ait jamais vu. Mais il n’y a absolument aucun contact entre les parties prenantes et en conséquence pas de transfert. Nous devons encore plus investir dans la jeunesse. On joue la carte des tops talents ». La preuve sur le terrain puisque le BVB est reconnu pour faire exploser ses jeunes comme Jadon Sancho et Erling Haaland, partis à Manchester United et City. D’autres pépites comme Jude Bellingham (19 ans), Jamie Bynoe-Gittens (18 ans) ou Youssoufa Moukoko (17 ans) n’en finissent plus d’impressionner. Compliqué de trouver sa place au BVB à 37 ans.

Cristiano Ronaldo’s agent Jorge Mendes is said to have offered his client to Borussia Dortmund. But #BVB have absolutely no interest in signing him. [BILD] — BVB Buzz (@BVBBuzz) August 18, 2022

Mais pour un fan de statistiques comme Cristiano Ronaldo, une venue au Signal Iduna Park pour au moins une saison aurait été géniale. En effet, il aurait eu l’occasion de devenir le premier joueur à être sacré en Premier League, Liga, Série A et Bundesliga. Pour Erik ten Hag, la situation n’a pas changé et Cristiano Ronaldo fait toujours partie de ses plans. « Je répète la même chose : Cristiano est dans nos plans. C’est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas pourquoi il est au centre de l’attention après samedi et la défaite à Brentford. C’était la faute de toute l’équipe » a déclaré l’ancien de l’Ajax Amsterdam ce jour en conférence de presse, à trois jours du choc de Premier League contre Liverpool.