Mbappé bientôt Ballon d’Or ? La star du PSG va avoir du fil à retordre…

S’il ne cache pas son ambition d’être prochainement sacré Ballon d’Or, Kylian Mbappé ne peut ignorer les performances stratosphériques de joueurs comme Erling Haaland ou Robert Lewandowski.

Il vient de faire des révélations sur le Ballon d’or. A un peu plus d’un mois de la cérémonie qui déterminera quel joueur recevra cette prestigieuse récompense, Kylian Mbappé a expliqué il y a quelques semaines toute l’importance qu’a le Ballon d’or sur la carrière d’un joueur de foot. Très ambitieux, le Français est encore nommé dans la liste révélée le mois dernier. S’il ne cache pas ses intentions quant à une future récompense, Mbappé va devoir se battre dans les années à venir avec d’autres grands talents. Si le favori cette année se nomme plutôt Karim Benzema, nul doute que le champion du monde 2018 figurera parmi les têtes d’affiche dans les années à venir.

🚨 OFFICIEL ! Le premier but de Kylian Mbappé face à la Juventus est le But de la semaine en #UCL ! 🎥 @ChampionsLeague pic.twitter.com/6jBcfLDeFf — Actu Foot (@ActuFoot_) September 8, 2022

Une récompense promise à un Français cette année

Depuis ses débuts professionnels, Kylian Mbappé a ébloui la planète foot par son talent indéniable et sa progression linéaire vers les sommets. De quoi prétendre un jour devenir Ballon d’or. D’ailleurs, cette année, un Français est pressenti pour succéder à Zinédine Zidane mais ce n’est pas l’attaquant du PSG. En effet, Karim Benzema, auteur d’une saison de maître avec le Real Madrid, part avec de l’avance sur ses adversaires. Champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, Benzema devrait devancer Mbappé de peu sur le podium mais d’autres prétendants viendront se mêler à la lutte. Ce dernier livre un duel à distance avec d’autres stars de la discipline comme Erling Haaland et Robert Lewandowski.

🚨 RECORD ! Erling Haaland devient le premier joueur à inscrire 25 buts lors de ses 20 premiers matches de Ligue des Champions ! 👽 pic.twitter.com/gVDHoKzc19 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2022

Un début de Ligue des champions qui peut tout changer

Si les classements peuvent déjà commencer à être établis, ce début de saison de Ligue des champions peut changer les opinions. Et à ce petit jeu, les principaux favoris n’ont pas raté leur entame dans la compétition. Si Kylian Mbappé a permis la victoire du PSG en inscrivant un doublé contre la Juventus, ses adversaires pour le Ballon d’or ne sont pas en reste. Nouveaux arrivés cette année dans leur club, Erling Haaland et Robert Lewandowski peuvent espérer décrocher cette distinction prestigieuse. Le premier, nouvel élément solide de Manchester City, a déjà inscrit douze buts en huit matches avec les Citizens, dont un doublé lors du carton contre Séville. De son côté, le Polonais n’a pas manqué sa première en Ligue des champions avec le Barça, inscrivant trois buts et devenant ainsi le premier joueur à marquer un triplé avec trois équipes différentes en Ligue des champions. Une chose est sûre, la bataille promet d’être serrée.