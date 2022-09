Un ultime et gigantesque défi pour Messi avant de tirer sa révérence…

A 35 ans, Lionel Messi va disputer la dernière Coupe du Monde de son extraordinaire carrière. L’ultime opportunité pour lui de soulever l’unique trophée qui manque à son palmarès. Le défi est immense. A son image.

Arrivé au PSG l’année dernière, Lionel Messi a perdu de sa superbe la saison dernière où il n’a pas été au rendez-vous dans sa nouvelle équipe. A 35 ans, l’Argentin a mis du temps pour s’adapter à sa nouvelle vie mais semble de retour au plus haut niveau pour vivre la dernière grande expérience de sa carrière avec sa sélection. A moins de deux mois du début de la Coupe du monde, Messi fait de la plus grande compétition du football son objectif. Avec l’Argentine, il essaiera de décrocher le seul titre qui lui manque.

L’occasion en or avant de raccrocher ?

Messi de retour aux affaires

Alors que sa saison 2021-2022 était loin d’être rassurante, Lionel Messi a passé de longs mois à essayer de retrouver la forme pour être performant sur le terrain. Après des mois d’adaptation à sa nouvelle vie, l’Argentin a retrouvé la pleine possession de ses moyens et réalise une belle saison aux côtés des autres grandes stars du PSG Neymar et Mbappé. Depuis le début de la saison, Messi est revenu à un très haut niveau et éblouit les terrains de Ligue 1. Absent de la liste des nommés pour le Ballon d’Or pour la première fois depuis quinze ans, l’Argentin semble prêt à vivre une dernière expérience avec l’Albiceleste puisqu’il est très en forme.

Un objectif réalisable ?

Leader de la sélection argentine, Lionel Messi s’apprête à vivre le dernier défi de sa carrière avec son pays. A 35 ans, l’Argentin a presque tout gagné mais il lui manque un titre international. Finaliste de l’édition 2014, Messi devrait être bien accompagné pour tenter de remporter la compétition. Plutôt sur sa fin de carrière, Messi peut espérer beaucoup de cette dernière occasion internationale. L’Argentine fait toujours partie des favoris lorsqu’une Coupe du monde arrive. Pour l’édition 2022, elle affrontera l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne en phase de poules.