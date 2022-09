Le Real Madrid a trouvé comment se consoler de Kylian Mbappé avec un nouveau crack de l’espace !

Après le demi-tour de Kylian Mbappé, le Real Madrid a pu se consoler avec l’émergence d’une nouvelle star de classe mondiale : Vinicius Junior. Le Brésilien confirme match après match qu’il a l’étoffe pour devenir un très grand.

Au début de l’été, le Real Madrid a pris une violente claque lorsque Kylian Mbappé a tourné le dos au club, décidant alors de rester au PSG. Priorité du mercato, le Français a obligé le Real à changer ses plans mais le club peut se féliciter de l’émergence d’une star. Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior était considéré comme une jeune pépite dont on attendait l’explosion au plus haut niveau. A seulement 22 ans, le Brésilien est désormais une valeur sûre dans l’effectif madrilène et prouve qu’il est un élément très important en ce moment, alors que Karim Benzema est toujours absent.

Vinicius Junior est de plus en plus charismatique et s'apprête à dépasser Neymar au Brésil. 🇧🇷 Le jeune madrilène serait régulièrement cité en exemple pour les jeunes brésiliens et ses actions caritatives ont énormément d'impact dans son pays. (as) pic.twitter.com/MT4HkEdhu9 — BeFootball (@_BeFootball) September 22, 2022

Un talent enfin arrivé à terme

Considéré comme la « promesse la plus chère du football », Vinicius Junior débarque au Real Madrid à l’aube de ses 18 ans dans le but de réussir à convertir les espoirs placés en lui en vrai. Sous les projecteurs depuis son arrivée, le Brésilien prend ses marques et se fait les dents match après match. S’il est très souvent appelé dans l’effectif principal, c’est vraiment l’année dernière qu’il marque les esprits. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives en Liga, il gagne la Ligue des champions avec le Real Madrid où il marque à quatre reprises et délivre six passes décisives, faisant de lui l’un des principaux architectes d’une saison très réussie. Cette saison, il continue sur sa lancée en continuant d’impressionner les observateurs.

Le magnifique extérieur du pied de Vinicius Junior avec le Brésil 🥵 📷 @bellexcosta pic.twitter.com/aUXiHU3qLD — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) September 23, 2022

Encore une marge de progression

Dans un registre de plus en plus complet, Vinicius Junior semble avoir franchi des paliers importants ces derniers mois. La non-venue de Kylian Mbappé pourrait l’avoir relancé et conforté dans son rôle de futur taulier du Real Madrid. A tel point que les supporters ont presque oublié la volte-face du Français pour se jeter dans les bras du Brésilien, exceptionnel à chaque rencontre. Même en l’absence de Benzema, qui a beaucoup contribué à sa réussite, Vinicius Junior parvient à sortir son épingle du jeu. Et le plus impressionnant, c’est qu’il dispose d’une marge de progression. Face aux buts, dans ses déplacements et son positionnement, Vinicius Junior a encore quelques axes d’amélioration. Si le match Erling Haaland – Kylian Mbappé est lancé, il faut clairement se méfier de ce troisième crack de l’espace pour les années à venir…