PSG : Messi prêt à pulvériser l’un des plus gros records de sa carrière !

Buteur de renommée mondiale, Lionel Messi est également un passeur hors-pair. Après avoir remporté le classement de Ligue 1 durant la saison 2021-2022, l’Argentin pourrait récidiver et viser son plus grand record de 21 offres de la saison 2019-2020.

Après avoir rejoint le PSG l’année dernière lors de la fin de son contrat au FC Barcelone, Lionel Messi a connu une saison très difficile où il a mis du temps à s’adapter à sa nouvelle vie personnelle et professionnelle. Mais l’Argentin n’a rien perdu de son talent et avec le début de saison tonitruant du PSG, il pourrait en profiter pour aller chercher un de ses records. L’un des joueurs les plus talentueux de l’histoire du football montre qu’il a encore de la ressource, même à 35 ans. Absent de la liste des nommés pour le Ballon d’or 2022, une première pour lui depuis plus de quinze ans, Messi est toujours un passeur de légende.

Une adaptation difficile

Véritable star du FC Barcelone, Lionel Messi n’a connu que ce club pendant sa carrière professionnelle avant d’arriver à Paris. De quoi perturber l’équilibre de l’Argentin, qui a mis du temps avant de retrouver de l’efficacité sur les terrains. Auteur d’une saison en demi-teinte, il a enregistré son pire bilan statistique depuis la saison 2006-2007. Avec seulement six buts mais quatorze passes décisives, Messi reste tout de même un excellent joueur à son poste, irremplaçable. Et il peut rêver de dépasser certains des records qu’il détient déjà. Excellent buteur, il est surtout un énorme passeur décisif, capable de gestes techniques impressionnants.

Un record de passes décisives ?

Grâce au début de saison exceptionnel du PSG, qui bat presque tous les records, Messi participe à ce festival en soignant ses statistiques en nombre de passes décisives. Et justement, sur l’année civile 2022, le septuple vainqueur du Ballon d’or a délivré 17 passes décisives en 22 matches. Son précédent record établi lors de l’année 2020 est de 19 donc on imagine bien que le joueur du PSG devrait battre ce total d’ici la Coupe du monde, alors qu’il reste plus d’une dizaine de matches. Présent lors des sept premières journées de Ligue 1, Messi a déjà offert sept passes décisives à ses coéquipiers. Lors de la saison 2019-2020, Messi avait réalisé un total de 21 passes.