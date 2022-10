Pour Messi, la Coupe du Monde peut absolument tout changer… Un espoir pour le PSG !

En pleine réflexion sur son avenir, Lionel Messi sait que sa performance au Mondial conditionne beaucoup de choses. S’il monte sur le toit du monde, sa soif de victoire n’en sera que plus grande et le PSG pourra espérer le conserver. S’il échoue, il pourrait organiser sa fin de carrière et opter pour la MLS.

Alors que l’on arrive tout doucement vers la fin de carrière de Lionel Messi, l’avenir de l’Argentin est vraiment incertain. En fin de contrat à l’issue de la saison 2022-2023 avec le PSG, la prochaine Coupe du monde pourrait conditionner sa prochaine aventure. Son avenir est déjà en discussion depuis plusieurs semaines et s’il lui reste encore énormément de possibilités, on imagine qu’il se laisse le temps de la réflexion avant de prendre une décision pour sa fin de carrière.

Un objectif Coupe du monde important

A 35 ans, Lionel Messi sait qu’il n’aura sans doute pas d’autre opportunité de participer à une Coupe du monde. De retour à son meilleur niveau cette saison, il a pour objectif de briller avec l’Albiceleste pour tenter de remporter le seul titre qui manque à son palmarès. Et c’est sûrement le résultat de l’Argentine au Mondial qui déterminera son avenir.En fin de contrat, la tendance est pour l’instant vers un départ du PSG et il pourrait retrouver un club qu’il a bien connu, le FC Barcelone. Mais les prochaines semaines seront sûrement déterminantes dans son choix, alors que l’Albiceleste a tout de même de belles chances d’aller loin dans la compétition.

Il est mathématiquement possible de voir la finale de Coupe du Monde 2022 opposant Messi à Ronaldo en décembre prochain ! 🐐🐐 Il faudrait que l'Argentine et le Portugal finissent premiers et remportent tous les matchs à élimination directe jusqu'à la finale. 🇦🇷🇵🇹 pic.twitter.com/HsWDedf2Jn — BeFootball (@_BeFootball) September 26, 2022

Une fin de carrière déjà pensée ?

En fonction du résultat lors de la Coupe du monde, Lionel Messi pourrait prendre différentes trajectoires pour sa fin de carrière. Si l’option prolongation au PSG semble pour le moment moins privilégiée par le septuple vainqueur du Ballon d’Or, il peut très bien choisir de repartir dans le club où il a tout connu avant le PSG. Mais il pourrait aussi décider de terminer sa carrière lors de l’exposition médiatique européenne, en MLS, dans un Championnat totalement différent dans lequel plusieurs grands joueurs de clubs européens acceptent de passer. Des joueurs comme Gareth Bale ou Giorgio Chiellini y sont présents actuellement. Messi pourrait y poser ses valises pour finir son incroyable carrière tranquille, loin des projecteurs.